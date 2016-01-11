LG ve Netflix küresel boyutta işbirliği yaptı

LG’nin dünyanın en büyük internet TV ağı Neftlix ile yaptığı yeni küresel ortaklık sayesinde kullanıcılar, dev bir içerik arşivine ulaşabilecek.

LG Electronics ve Netflix, dünya çapında bir ortaklık anlaşması başlattıklarını duyurdu. Netflix’in internet üzerinden yaptığı, isteğe bağlı TV yayını faaliyetlerinin büyümesine yardımcı olacak olan bu ortaklık, Amerika, Batı Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’da daha şimdiden uygulanmaya başlandı. Bu ortaklık sonucu oluşan büyüme, orijinal 4K HDR dizileri de kapsayan, yüksek kaliteli içeriğe sahip, çok geniş çaplı bir arşivi Asya, Orta Doğu ve Avrupa piyasasına ulaştırabilecek. LG, üstün görüntü kalitesi ve performansı, Smart TV sektörüne yaptığı katkılar ve Netflix ile olan görüş benzerlikleri nedeniyle bu ortaklığın birincil ismi olarak seçildi. Netflix’in yapacağı tanıtım ile birlikte, LG ve Netflix, ön ödemeli Netflix servislerine erişim için de güçlerini birleştirecek.

Netflix’in beğeniyle izlenen dizileri, Daredevil, Orange is the New Black ve Sense8’in yanı sıra, şirket dünya çapındaki üyelerine bir HDR dizi olan Marco Polo’yu da ulaştırmayı planlıyor. Bunun yanında 6-9 Ocak 2016 tarihleri arasında, Las Vegas’ta gerçekleşen CES 2016 fuarını ziyaret edenler, Netflix’in sevilen dizisi Daredevil’ın 4K HDR görüntülerini Dolby Vision™ desteği ile izlediler. Netflix ise içeriklerini görüntüleyen LG 4K HDR OLED TV’yi kontrast ve renk niteliği gibi kaliteli bir izleme deneyimini garanti eden özelliklerinden dolayı takdirle karşılıyor.

Netflix Cihaz Partner Ekosistemi Başkan Yardımcısı Scott Mirer konuyla ilgili şunları söyledi: "LG ile dünya çapında gerçekleşen ortaklığımız, yeryüzündeki tüm eğlence severlerin Netflix'i keşfedip hoşlarına gitmesini sağladı. Üyelerimize, en son teknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte sevdikleri programları 4K ve HDR olarak sunmak için sabırsızlanıyoruz".

LG Electronics Ev Eğlence Sistemleri Başkanı ve CEO’su Brian Kwon ise konuyla ilgili, “Dünyanın en popüler içerik sağlayıcısı Netflix’in küresel iş ortağı olmaktan dolayı oldukça heyecanlıyız. LG olarak küresel çaptaki tüm kullanıcılara mükemmel birer 4K ve HDR tecrübesi yaşatabilmek için ses ve görüntü sistemleri alanındaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bu gibi son teknoloji inovasyonları ürünlerimize ekledikçe LG olarak küresel üst seviye TV pazarındaki liderliğimizi devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.