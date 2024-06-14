LG, CES 2024 İZLEYİCİLERİNİ SÜRÜKLEYİCİ WEBOS DENEYİM ALANI İLE BÜYÜLEDİ

LG, webOS'un On Yıllık Yolculuğunu Apple TV+'daki Yayın Ustalarının Sürükleyici Deneyimleri ve Daha da Heyecan Verici İçeriklerle Kutluyor.

LG Electronics (LG), CES 2024 ziyaretçilerini, webOS bölgesinde bulunan, eğlenceli ve göz kamaştırıcı deneyimlerle karşılıyor. LG'nin Ev Eğlence Şirketi, canlı, kendinden aydınlatmalı OLED ekranlar üzerine etkileyici kurulumlar yapma mirasını temel alarak, kendisini bir medya ve eğlence merkezi olarak yeniden tanımlamaya devam ediyor. webOS akıllı TV platformu, şirketin vizyoner dönüşümüyle uyumlu olarak sürükleyici görsellere ve ilham verici anlatılara hayat veriyor.

Çok sayıda OLED ekran sayesinde dikkat çekici webOS kurulumu, ziyaretçileri sonsuz eğlence dünyasına sürüklüyor; LG OLED'in rakipsiz görüntü kalitesi ve benzersiz form faktörleri sayesinde her an renkleniyor. Bu büyüleyici deneyim, LG'nin teknolojik sınırları zorlama ve en üst düzey eğlence deneyimini sunma konusundaki kararlılığını vurguluyor.

webOS platformu tarafından desteklenen eğlence dünyasını keşfetmeye davet eden webOS Zone, konuklara içerik ortaklarından temin edilen, çeşitli türlerden geniş bir video klip koleksiyonu sunuyor. Öne çıkanlar arasında, yapımcılığını Steven Spielberg, Tom Hanks ve Gary Goetzman'ın yaptığı, Apple TV+'ın merakla beklenen aksiyon dolu destansı dizisi 'Masters of the Air'in özel deneyimi yer alıyor. İlgi çekici seri ön izlemesi, nefes kesen görseller ve patlayıcı, dinamik bir ses ortamıyla izleyicileri eğlendiriyor. 'Masters of the Air' 26 Ocak'ta yalnızca Apple TV+'ta yayınlanacak ve Apple TV uygulaması aracılığıyla LG Smart TV'lerde izlenebilecek.

Etkileyici görseller ve büyüleyici hikaye anlatımıyla izleyiciler, film yapımcısı Rob Marshall tarafından hayata geçirilen, maceraya susamış, güzel, enerjik ve genç bir denizkızının hikayesi olan ve şu anda Disney+'ta yayınlanan 'Küçük Denizkızı'nın yeni canlandırmasıyla büyülenecek. OLED ekranlardaki muhteşem sinematografi, ayaklara hafifçe vuran dalgalar ve arka planda okyanusun rahatlatıcı sesleriyle izleyicileri deniz kıyısına taşıyacak.

Katılımcılar, geçen Aralık ayında yayınlanan 'Rebel Moon' Netflix serisinden heyecan verici klipler ve Paramount+'ın merakla beklenen dizisi 'Star Trek: Discovery'den kısa bir tanıtım ile büyüleyici bir uzay keşfini deneyimleyecekler. Keşfedilmemiş gezegenlere ve başka dünyaya ait manzaralara büyüleyici bir bakış sunan videolar, karmaşık uzay savaşları ve kozmik sınırlarla eşi benzeri görülmemiş karşılaşmalar vaat ediyor.

webOS Zone ayrıca macera severleri büyüleyecek yaratıcı hikayeler de sunuyor. Prime Video'nun 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' filminden sahneler, izleyicileri Orta Dünya'nın destansı manzarasına adım atmaya ve nefes kesici aksiyonun, yürek parçalayıcı yolculukların ve gelmiş geçmiş en büyük kötü adamlardan birinin - Karanlık Lord Sauron’un yükselişinin karşı konulmaz cazibesini hissetmeye davet ediyor.

Üstelik dövüş oyunu hayranları, Bandai Namco Entertainment tarafından 26 Ocak 2024'te yayınlanacak olan ve bu yıl türün en iyi oyunlarından biri olması beklenen Tekken 8'in klibi ile çok sevinecek.

2014 yılında kurulan LG'nin webOS platformu, sürekli genişleyen kullanıcı tabanıyla en yaygın kullanılan akıllı TV platformlarından birine dönüşerek küresel bir lider haline geldi. Dünyanın dört bir yanındaki LG Akıllı TV'ler için etkileyici bir içerik yelpazesine sahip olan şirket, 3.500'den fazla içerik sağlayıcıyla değerli ortaklıklar kurarak geniş bir koleksiyon sunuyor. LG'nin yayın hizmeti ortaklarıyla güçlü ilişkiler oluşturmaya yönelik on yıllık kararlılığı, dünya çapında milyonlarca müşterinin ev eğlencesi deneyimini geliştirmiş durumda.

LG kendini, teknolojik gelişmeler ve içerik iyileştirmeyle izleme deneyimleri alanındaki liderlik konumunu korumaya adıyor. WebOS'un devam eden gelişimi sayesinde LG, müşterilere sonsuz eğlence ve sonsuz ilham sunarak hayatları zenginleştirmeye çalışıyor.

LG'nin hayranlık uyandıran webOS bölgesi, 9-12 Ocak tarihleri ​​arasında CES 2024'te şirketin standında (#16008, Las Vegas Kongre Merkezi) sergilenecek. CES 2024'te tanıtılan LG ürünleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen CES 2024 Basın Kitini ziyaret edebilirsiniz.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.