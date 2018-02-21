LG, Yapay Zeka Paketi’ni MWC 2018’de Tanıtacak

LG Electronics, kendi akıllı telefon ailesinde yer vermeye hazırlandığı ilk yapay zeka teknoloji pakedini İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenecek olan Mobile World Congress 2018’de tanıtacak. Yeni teknoloji ilk olarak 2018 model LG V30+ ve günümüze kadar gelen gelişmiş amiral gemisi modellerde kendisine yer bulacak.

LG’nin yapay zekanın akıllı telefonlara nasıl entegre edilebileceği konusundaki araştırmaları, CES 2018’de duyurulan yapay zeka platformu ThinQ’den çok daha öncesine dayanıyor. Araştırma ilk etapta, kamera ve ses tanıma özelliklerine odaklanan yapay zeka çözümüyle benzersiz ve daha sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçladı. Araştırmanın sonunda ise ortaya, günümüzün kullanıcı ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıklarıyla uyumlu bir şekilde çalışabilen yapay zeka teknoloji paketi çıktı.

Vision AI: Yeni Nesil Görsel Tanıma

Vision AI; çift lens, geniş açılı düşük distorsiyon objektifleri ve all-glass Crystal Clear Lens'in yer aldığı etkileyici özellikleri sayesinde LG V30+’ın kamerasını daha akıllı ve kullanışlı hale getiriyor.

Vision AI, nesneleri otomatik olarak analiz ederken portre, yemek, evcil hayvan, manzara, şehir, çiçek, güneş doğuşu ve gün batımı olmak üzere sekiz mod arasından en iyi çekim modunu öneriyor. Telefon, kameranın odaklandığı noktaları belirlemek için veritabanındaki görüntüleri analiz ettiğinden, kullanıcılarına en iyi ayarı önerebilmek için açı, renk, yansımalar, arka aydınlatma ve doygunluk düzeylerini dikkate alıyor. Örneğin, kamera ile makarna dolu bir tabağa odaklandığımızda makinenin “yemek modu” aktif hale geliyor ve en iştah açıcı kareyi yakalayabilmek için daha sıcak renklerden ve daha yüksek keskinlik seviyesinden yararlanılıyor.

LG, telefonun resim tanıma algoritmasını geliştirip, 100 milyondan fazla görüntüyü analiz edebilmek için resim tanıma alanında çalışmalar yapan bir ortakla işbirliği yaptı. Daha doğru görüntü analizi için binin üzerinde özgün görüntü kategorisi oluşturulurken, bu sayede daha iyi çekim modu önerileri sağlandı.

Vision AI'nın diğer bir özelliği ise, akıllı görüntü tanıma yoluyla alışveriş tavsiyesinde bulunması. Sadece kameranın bir nesneye odaklanmasıyla, LG'nin Vision AI otomatik olarak QR kodlarını tarayabiliyor, bir resim aramayı başlatabiliyor veya en düşük fiyatı ve müşterinin ilgisini çekebilecek diğer benzer ürünleri içeren alışveriş seçeneklerini sağlayabiliyor.

Yeni düşük ışık çekim modu, görüntüleri karanlık ortamlarda otomatik olarak iki faktörle aydınlatıyor. Vision AI, dış ortamlardaki ışık düzeyini ölçmek için kullanılan geleneksel yöntemler yerine, kaydedilecek gerçek görüntünün parlaklığını ölçüyor ve parlaklık seviyeleri çok daha doğru bir şekilde ayarlanıyor.

Voice AI: LG’nin Özel Ses Komutları

Google Assistant'ın yanı sıra 32 adet (2017 yılında 17 adet) LG'ye özel “Voice AI” ses komutu, Voice AI menü seçeneklerinde arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırıp, belirli işlevlerin doğrudan seçilmesini sağlıyor.

LG’nin Google Asistan için hazırladığı güncel ses komut listesi

FEATURE VOICE COMMAND (PRECEDE WITH “OK GOOGLE”) 1 Wide-angle photo Take a picture on a wide angle 2 Wide-angle selfie Take a selfie on a wide angle 3 Wide-angle video Record a video on a wide angle 4 Wide-angle selfie video Take a selfie video on a wide angle 5 Cine Video Open camera on Cine Video 6 Expert Photo Mode Open camera on a manual mode 7 Expert Video Mode Open camera on a manual video 8 Cine Video (Romantic) Take a romantic Cine Video 9 Cine Video (Melodramatic) Take a melodramatic Cine Video 10 Cine Video (Thriller) Take a thriller Cine Video 11 Cine Video (Beauty) Take a beauty Cine Video 12 Cine Video (Blockbuster) Take a summer blockbuster Cine Video 13 Cine Video (Romantic Comedy) Take a romantic comedy Cine Video 14 Cine Video (Documentary) Take a documentary Cine Video 15 Cine Video (Landscape) Take a scenery Cine Video 16 Cine Video (Drama) Take a drama Cine Video 17 Cine Video (Historic) Take a historical Cine Video 18 Cine Video (Mystery) Take a mystery Cine Video 19 Cine Video (Noir) Take a noir Cine Video 20 Cine Video (Classic) Take a classic Cine Video 21 Cine Video (Flashback) Take a flashback Cine Video 22 Cine Video (Pop Art) Take a pop art Cine Video 23 Expert Mode (Graphy) Open camera with Graphy NEW FOR 2018 24 Panoramic Photo Pending 25 Food Photo Pending 26 Time-lapse Photo (Video) Pending 27 Slow-motion Video Pending 28 Low-light Photo Pending 29 AI Cam Photo Pending 30 Image Search Pending 31 QR Code Scanning Pending 32 Shopping Search Pending

Akıllı Telefon Yapay Zekasının Kapsama Alanı Genişleyecek

LG, akıllı telefonlara yönelik yapay zeka özelliklerini daha geniş bir tabana yaymayı planlarken, bir yandan da mevcut özellikleri kullanıcılar için çok daha kullanışlı bir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu noktada, yapay zeka özelliklerinin yeni nesil LG akıllı telefon modelleriyle sınırlı kalması beklenmiyor. Yapay zeka özellikleri, LG akıllı telefon modellerinin dengeli yapısı ve çeşitli donanım özellikleri göz önünde bulundurularak, kablosuz güncellemeler yoluyla mevcut akıllı telefonlara da yayılacak.

“Geçen ay CES’te bahsettiğimiz gibi LG’nin geleceği donanım özellikleri ya da işlemci hızından ziyade yapay zekada yatıyor.” diyen LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Ha Jeung-uk, şöyle devam ediyor: “İlerleyen süreçte odak noktamızı daha akıllı telefonlar geliştirmek oluşturacak. Merakla beklenen V30’un, geliştirilmiş kullanıcı deneyimi ile tüketicilerin takdirini kazanacağından eminiz.”

Ziyaretçiler, Barselona’da 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) LG’nin Fira Gran Via 3. holde bulunan fuar alanında LG’nin en yeni teknolojilerini deneyimleme fırsatı bulacak.

*VOICE AI özelliği, bölge ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.