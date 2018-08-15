LG, yapay zeka teknolojileriyle EISA Ödülleri’ne damgasını vurdu!

Yapay Zeka (AI) teknolojisi ve tasarımına yaptığı inovasyonlarla adından söz ettiren LG Electronics (LG), Avrupa Görüntü ve Ses Birliği (EISA) tarafından verilen EISA Ödülleri’ne bu yıl da damgasını vurdu. LG Electronics, LG OLED TV, LG SUPER UHD TV ve LG XBOOM gibi yapay zeka özellikli ürünleriyle üstün görüntü kalitesi, yapay zeka performansı ve ses mükemmelliğini değerlendiren kategorilerde ödüle layık görüldü.

LG OLED TV’ye art arda yedinci kez EISA Ödülü

EISA Premium OLED TV kategorisinin kazananı bu yıl OLED65E8 modeliyle LG OLED TV oldu. Bu ödül aynı zamanda LG’nin OLED teknolojisi için üst üste aldığı yedinci ödül olma özelliğini taşıyor.

LG OLED TV, AI ThinQ yapay zeka özellikleri, gerçeğe yakın renkleri, α (Alpha) 9 işlemci ile desteklenen görüntü kalitesi ile övgü topladı. EISA jürisi, televizyonun Dolby Atmos™ performansını ve kullanıcıya sunduğu görsel-işitsel deneyimi için de beğenilerini dile getirdi.

Yapay zekalı en başarılı televizyon LG SUPER UHD TV!

Buna ek olarak, LG SUPER UHD TV, Nano Cell™ teknolojisi, tam dizi yerel karartma ve güçlü α (Alpha) 7 işlemcisinin bir araya gelmesiyle oluşan AI ThinQ özellikli 65SK9500 modeliyle bu yılın EISA Yapay Zeka TV’si seçildi. LG AI ThinQ yapay zeka platformu ile kullanıcılar Türkçe sesli komut vererek televizyonu kontrol edebiliyor, harici cihazlarla kolayca bağlantı kurabiliyor, resim modunu değiştirebiliyor ve içerik arayabiliyorlar.

LG XBOOM AI ThinQ’e de yapay zeka bağlantılı en iyi hoparlör ödülü!

EISA jürisi tarafından LG'nin premium yapay zeka hoparlörü, LG XBOOM AI ThinQ (model WK7 ThinQ Speaker), yapay zeka bağlantısı ve ses kalitesi sayesinde yapay zeka bağlantılı en iyi hoparlör olarak seçildi. Meridian işbirliği ile hayata geçirilen hoparlör yüksek kaliteli ses, hassas vokal tanımı ve doğru bas ile tam ses performansının ortaya çıkmasını sağlıyor.

Google Asistan'ın da doğrudan cihaza entegre edilmesiyle LG XBOOM AI ThinQ, bir uzaktan kumandaya veya akıllı telefona gerek duymadan bir kullanıcının komutlarına yanıt veriyor. LG ThinQ ile uyumlu bir hub olarak,akıllı LG ev aletleri ile iletişime geçebiliyor. Şuan için yalnızca İngilizce olarak desteklenen Google Asistanın önümüzdeki dönemlerde Türkçeye de uyarlanması bekleniyor.

EISA Soundbar ödülü de LG’ye!

EISA’da Soundbar kategorisinin kazananı da LG’nin SK10Y modeli oldu. 550W güçlü çıkışa ve 5.1.2 kanal desteğine sahip olan, her yönden etkileyici bir ses üretmek için Dolby Atmos® gücünden ve Meridian teknolojisinden yararlanan cihaz, dinleyicilere yüksek düzeyde bir performans sunuyor.

LG SK10Y, standart parçaların kalitesini 24 bit / 192kHz'e yükselten ve her parçanın ince ayrıntılarını iyileştiren bir ses yükseltme özelliği sunuyor. Bu yüksek çözünürlüklü ses çubuğu, estetik olarak LG premium televizyonlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır.

LG Ev Eğlence Şirketi başkanı Brian Kwon, “LG olarak yapay teknolojilerindeki yeniliklere olan bağlılığımızla ünlü endüstri uzmanları tarafından ödüllendirilmekten gurur duyuyoruz. Biz, müşterilere evde yeni bir zeka seviyesi sunan yapay zekada önemli bir küresel oyuncu olmaya devam edeceğiz. “ dedi.

LG, IFA’da ziyaretçilerini bekliyor!

31 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında Messe Berlin’de gerçekleşecek IFA Fuarı’nda Salon 18'de bulunan LG standına gelen ziyaretçiler, LG'nin ThinQ ürünlerini ilk elden deneyimleme şansına sahip olacak.