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Yaz Serinliği de Yaz Alışverişi de LG’den

Klima 06/17/2022
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Yaz aylarının olmazsa olmazı LG Klimalar, beraberinde alışveriş çeki getiriyor. 16 Haziran 2022 - 08 Temmuz 2022 tarihleri arasında, herhangi bir LG satış noktasından LG UV Nano özellikli UV Sirius ya da UV Artcool klima alanlara 400 TL değerinde Boyner hediye çeki armağan ediliyor.
 
Tüketicilerin kampanyadan faydalanabilmeleri için kampanya tarihleri içerisinde UV Sirius (DC09RTH, DC12RTH, DC18RH, DC24RH) ve UV Artcool (AC12BH, AC18BH) modellerinden satın almaları, satın aldıkları ürünün fatura tarihinden geçerli olmak üzere en geç 1 ay içerisinde LG yetkili servisine kurulumunu yaptırmaları ve 09 Ağustos 2022 tarihine kadar www.lgkampanya.com adresindeki LG Split Klima kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.
 
Sağlık Bakanlığı Onaylı Teknoloji
%99.99 oranında sterilizasyon sağladığına ilişkin Sağlık Bakanlığı onayı alan LG’nin UV Nano teknolojisi, klimaların fanındaki bakteri, küf, zararlı partikül ve kokuları yok ederek %99,99 oranında sterilizasyon sağlıyor. LG’nin UV Sirius ve UV Artcool klimalarında kullanılan UV Nano teknolojisi, hem klimaya giren havayı hem de klimanın fanını %99.9 oranında sterilize ederek hijyenik hava sunuyor. Hem mükemmel serinlik hem de steril bir hava sağlayan LG UV Sirius ve LG UV Artcool, çok aşamalı filtre sistemi sayesinde hava kalitesini de artırıyor.
 
ThinQ uygulaması ile uzaktan da kontrol edilebilen, kullanıcılar evde yokken bile uzaktan yönetilebilen, çalıştırılıp kapatılabilen klimalar, 10 yıl garantili garantili LG Dual Inverter Komprasörü sayesinde hızlı soğuma / ısınma da sağlıyor, klasik komprasöre sahip klimalara oranla enerji tüketimini yüzde 70 oranında azaltıyor.
 
 
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