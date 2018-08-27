LG, yazılım güncellemelerine bütün hızıyla devam ediyor!

LG Electronics (LG), akıllı telefonların kullanım ömrünün uzatılmasına yönelik yaptığı çalışmalara, düzenli olarak hayata geçirdiği yazılım güncellemeleriyle devam ediyor. Şirketten gelen son bilgilere göre LG G5, Android 8 Oreo işletim sistemine yükseltilecek.

LG telefonlarına Oreo OS müjdesi!

Oreo OS ile Google, daha kullanışlı bir akıllı telefon deneyimi sağlayacak bir takım özellikler sunacak. Kullanıcıların Oreo İşletim Sistemi'nin önemli ölçüde geliştirdiği uygulama ve pil performansından da çok memnun kalması bekleniyor.

LG Yazılım Güncelleme Merkezi çalışmalarına devam ediyor

LG’nin yazılım güncellemelerini en kısa sürede gerçekleştirmelerini sağlamak için Güney Kore'de hayata geçirdiği Yazılım Güncelleme Merkezi sayesinde kullanıcılara düzenli ve tutarlı yazılım güncellemeleri sunuluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan LG Electronics Türkiye Mobil İletişim Direktörü Junguk Yoon, “LG yalnızca tüm fiyat aralığında harika akıllı telefonlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların düzenli olarak güncellenen bir akıllı telefona sahip olmasını, böylece en son işletim sistemi ve kullanışlı özellikleri kullanmasını sağlıyor. LG olarak satış sonrası desteğe her zaman en önem verdiğimiz şeylerin başında geliyor. Bu nedenle müşterilerimizin ihtiyaçlarını her zaman ön planda tutmaya devam edeceğiz.” dedi.