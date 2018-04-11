LG, yeni akıllı telefonu LG G7 ThinQ’i tanıtacağı tarihi duyurdu!

LG’nin ThinQ yaklaşımını benimseyen ilk G serisi akıllı telefonu LG G7 ThinQ’in tanıtım tarihi belli oldu. Teknoloji devinin yeni akıllı telefonu 2 Mayıs’ta New York'taki Metropolitan West'te, 3 Mayıs’ta ise Seul'deki I´PARK Mall'da düzenlenecek etkinliklerde tüm detaylarıyla anlatılacak.

LG’nin yapay zekayı benimseyen ilk akıllı telefonu olan LG V30S’in daha gelişmiş bir versiyonu olan LG G7 ThinQ, ses tanıma ve yapay zeka teknolojisiyle donatılarak hayata geçirildi. LG G7 ThinQ, ev aletleri, televizyonlar ve benzeri LG cihazları ile de bağlantı kurabilecek.

LG Electronics Mobil İletişim Şirketi’nin Başkanı Hwang Jeong-hwanise konuyla ilgili şunları söyledi: “Artık üreticilerin, kullanıcıların bir akıllı telefonda ne aradıklarını daha iyi anlamaları gerektiği bir dönemdeyiz. LG olarak kullanıcı deneyimini çok önemsiyoruz. LG G7 ThinQ ile yapay zeka teknolojilerini kullanarak kullanıcıların günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz.”

LG G7 ThinQ 2.çeyrekte Türkiye pazarında satışa sunulacak.