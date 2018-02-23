LG, Yeni Nesil K10 ve K8 Akıllı Telefonları MWC’de TanıtacakYeni Cihazlar, LG’nin Uygun Fiyat Politikası ve Genel Tüketiciye Seslenen Ürünleriyle, Üst Sınıf Ürünler Arasındaki Farkı Kapatıyor.

LG Electronics (LG), uygun fiyatlı popüler akıllı telefonları K8 ve K10’u MWC 2018’de tanıtacak. Cihazların iyileştirilen özellikleri üst sınıf akıllı telefonlarla rekabet edebilecek düzeye getirildi. Her iki model de Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu gibi kilit bölgelerde piyasaya sunulacak.

Yeni K serisi akıllı telefonlar düşük ışıkta daha iyi fotoğraf çekimi için yüksek hızlı otomatik odaklanma özelliğine sahip. Bunun yanı sıra görüntü bozulmasını en aza indirme özelliği ile müşterilere fark yaratan ürünleri çok hesaplı bir şekilde sunuyor. Hem K8 hem de K10, K serisinin kilit özelliği olan gösterişli doku, yıllara meydan okuyan modern ve kusursuz görünüşünü 2.5D Arc Glass tasarımıyla tamamlıyor. 2018’de her iki telefonun 3 rengi de satışa sunulacak: Şafak Siyahı / Fas Mavisi / Toprak Sarısı.

Görsellik ve teknoloji bir arada

Metal U çerçevesi ve şık metalik tasarımıyla LG K10 sadece çekici olmakla kalmıyor. Sahip olduğu üst sınıf özellikler kendi fiyat aralığında bulunan telefonların da üstünde. K10’nun 13 megapiksellik arka kamera teknolojisi LG’nin üst sınıf telefonu G6’da da bulunuyor. 8MP’lik ön kamerası ise selfie çekimler sırasında Bokeh (resmin odağı dışındaki alanlara verilen bulanıklık) özelliğini destekliyor. K10 ile fotoğraf meraklılarının geleneksel otomatik odaklanmadan yüzde 23 daha hızlı olan PDAF (Görüntü Evresini Tespit Eden Otomatik Odaklanma) özelliği ile herhangi bir fotoğraf fırsatını kaçırmaları söz konusu olmayacak. Yeni Akıllı Arka Kilit sadece telefonu parmak iziyle açmakla kalmıyor. Aynı zamanda daha hızlı fotoğraflar için Quick Shutter’ı, daha kolay ekran çekimleri için de Quick Capture’ı devreye alıyor.

Güncellenmiş 2018 model LG K8’de geliştirilmiş kamera UX özellikleri sunacak. Düşük ışıklı fotoğraflar da önceki nesil K8’den daha aydınlık ve daha net görüntüleriyle ayrışacak. Otomatik Çekim, Mimikle Çekim, Selfie Flaşı ve Hızlı Paylaşım gibi çok beğenilen özellikler kullanıcılardan gelen yoğun talep üzerine yeni K8’de de bulunacak.

K8 ve K10’da yer alan yeni “Düşük Işık Görüntü Düzeltme” özelliği loş ortamlarda çok daha net fotoğraflar çekilmesine imkan veriyor. Yüksek Dinamik Aralığı (HDR - tek bir fotoğraf çekmek yerine en az üç fotoğraf kullanarak aydınlık noktaları yeniden değerlendirme özelliği) ile birleşerek fotoğrafların çok daha parlak ve kontrast seviyelerinin çok daha net olmasını sağlıyor.

Yeni “Yardımcı Zamanlayıcı” özelliği sayesinde arkadaşlar ve aile ile grup fotoğrafları çekmek kolaylaşacak. Zamanlayıcının deklanşöre basmasına ne kadar zaman kaldığını tahmin etmek gerekmeyecek. K8 ve K10’da yer alan “Yardımcı Zamanlayıcı”, flaşın görsel bir şekilde sayması ile arkadaşların ve ailenin doğru zamanda doğru pozu vermelerine yardımcı olacak.

K serisi kameralarında bir başka yenilik de; her 3 saniyede bir (20 poza kadar) çekim yapabilen ve ardından bunları birleştirerek eğlenceli bir GIF haline getirerek paylaşımda kolaylık sağlayan Flash Jump Shot özelliği. Bu özellik K8 ve K10’un hem ön hem de arka kameralarıyla birlikte kullanılabiliyor.

LG Electronics Mobil İletişim Şirketi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve İş Kolu Yöneticisi Ha Jeung-uk LG’nin 2018 K Serisi akıllı telefonlarının hayat tarzlarına ve ihtiyaçlarına uygun cihazı arayan tüketicilere daha fazla fayda sağlamaya odaklandığını belirttikten sonra sözlerine şöyle devam ediyor: “Akıllı telefon kamera teknolojimiz ve diğer kullanışlı özelliklerimizle hızla değişen pazarda tüketicilerimizin kalplerini kazanacağımıza eminim.”

K10 Kilit Özellikler:*

Chipset: 1.5 GHz Octa-Core

Ekran: 5.3 inç HD In-cell Touch (1280 x 720 / 277ppi)

Hafıza:

Kamera:

Pil: 3,000mAh (içine yerleştirilmiş)

İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Boyut: 148.7x75.3x8.68mm

Ağırlık: 162g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B / NFC

Renkler:

Diğer Özellikler: Parmak İzi Okuyucu / FM Radyo / Flash Jump Shot / Müzik Flaşı /

Yardımcı Zamanlayıcı / Quick Capture /Quick Shutter

K8 Kilit Özellikler:*

Chipset: 1.4 GHz Quad-Core

Ekran: 5.0 inç HD On-cell Touch (1280 x 720 / 294ppi)

Hafıza: 2GB RAM / 16GB ROM / microSD (32GB’a kadar)

Kamera: Arka 8MP / Ön 5MP

Pil: 2,500mAh (çıkartılabilir)

İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Boyut: 146.3 x 73.2 x 8.2mm

Ağırlık: 152g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B

Renkler: Şafak Siyahı / Fas Mavisi / Toprak Sarısı

Diğer Özellikler: FM Radyo / Flash Jump Shot / Müzik Flaşı / Yardımcı Zamanlayıcı / Quick Capture /Quick Shutter

* Özellikler pazarlara göre farklılıklar gösterebilir.