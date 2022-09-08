LG’den 5.000 Fidan Bağışı

Çevre ve toplum faydası ile sürdürülebilirlik prensipleri kapsamında çalışmalar yürüten LG, Haziran ayında başlattığı #DoğruSuGelecek kampanyası kapsamında, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı’na 5000 fidan bağışı yaptı.

Sosyal Medyadan #DoğruSuGelecek Kampanyasına Destek

Toplumun kuraklığa karşı bilinçlenesine katkı sağlamak amacıyla, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’nde başlatılan #DoğruSuGelecek kampanyasına, sosyal medya kullanıcılarından büyük destek geldi. Sosyal medya kullanıcıların bu desteği fidan bağışına dönüşerek, ülkemizin yeşermesine katkı sağladı.

Tüketicileri bilinçli su kullanımı ve bulaşıkları yıkamadan önce sudan geçirmenin yaratacağı su israfı konusunda bilgilendiren kampanya kapsamında çeşitli sosyal medya filtreleriyle de bilinç oluşmasına yardımcı olmuştu.

LG Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Çalışıyor

Sürdürülebilirlik çalışmaları ile tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken LG, toplum ve çevre odaklı hareket ederek, tüketicilerin konforu için olduğu kadar dünyamızın geleceği için de çalışıyor. Sıfır karbon ve döngüsel ekonomi elde etmek, akıllı yaşam tarzlarını teşvik etmek ve daha iyi bir toplum yaratmak amacıyla çalışmalar sürdüren LG, 2050 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerjiye geçmeyi hedefliyor.

Enerji ve Su Tasarruflu Beyaz Eşyalar

Enerji ve su tasarrufu sağlayan beyaz eşyalarıyla da öne çıkan LG’nin çevre dostu “Buhar” teknolojisi ile çamaşır ve bulaşıkların enerji ve sudan tasarruf edilerek yıkanmasını sağlamanın yanı sıra ekstra hijyen sağlıyor. Örneğin; LG QuadWash Bulaşık Makineleri, TrueSteam (Buhar) özelliği sayesinde gıda zehirlenmesi ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere bakterileri en az yüzde 99,99 oranda yok ediyor. 100 dereceye varan buharın gücünü kullanan LG QuadWash Bulaşık Makineleri, bu sayede kurumuş yemek kalıntıları ve inatçı lekeleri nazikçe temizliyor, su lekelerini önlüyor. İki yerine dört püskürtme koluna sahip LG QuadWash teknolojili bulaşık makineleri, püskürtme kollarının dönme sırasında ileri ve geri hareket etmesiyle (Multi-Motion) rafların en köşesindeki bulaşıkları bile mükemmel şekilde temizleyerek uzun bulaşık yıkama saatleri ve harcanan fazla sudan kurtarıyor. Bilindiği üzere, bulaşıkları yıkamadan önce sudan geçirmek hane başına yılda 27 ton su kaybına neden oluyor, makinede yıkama ise, elde yıkamaya oranla yüzde 85 enerji ve su tasarrufu sağlıyor.

LG’nin Inverter Lineer Kompresörü, buzdolaplarında devrim yaratarak yüzde 32’ye varan enerji tasarrufu sağlarken LG markalı çamaşır makinelerinde, 6 Motion Direct Drive teknolojisi ile çamaşırların kumaşı belirlenerek kumaşa özel yıkama tekniği uygulanıyor. Böylelikle, standart çamaşır makinelerinin uyguladığı standart yıkama programlarına oranla yüzde 45 enerji tasarrufu sağlanıyor.