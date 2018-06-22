LG’den BTS hayranlarına müjde!

LG Electronics (LG) geçtiğimiz aylarda Güney Kore pop müziğinin (K-Pop) sevilen grubu BTS ile bir dizi kampanya için bir araya geldiğini duyurmuştu. İş birliği kapsamında LG, BTS hayranlarını çok sevindirecek bir gelişmeyi daha paylaştı. Buna göre LG akıllı telefon kullanıcıları, LG Smart World aracılığıyla telefonlarına indirecekleri BTS Value Pack ile BTS'nin her bir üyesi için tasalanmış temalardan istediğini telefonuna yükleyebilecek. Seçtikleri tema doğrultusunda BTS fanlarının telefonları ana ekran ve menüler de dahil olmak üzere tüm ara yüzü tamamen değişecek. Bu özellik geçen yıldan beri piyasaya sürülen tüm LG akıllı telefonlar için geçerli olacak.

BTS Smart Case ile LG G7ThinQ tamamen kullanıcı deneyimine göre kişileştirilebilecek

Buna ek olarak, LG G7ThinQ BTS Smart Case ile BTS hayranları LG G7ThinQ model telefonlarını sadece görüntü olarak değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini geliştirecek şekilde kişiselleştirebilecekler. Yakın Alan İletişimi anlamına gelen NFC teknolojisi sayesinde dünyanın en popüler K-Pop grubu olan BTS temalı kişiselleştirmeler yapılabilecek.

LG G7ThinQ, BTS Smart Case ile eşleştirildiğinde, BTS hayranları sekiz benzersiz temayı seçip indirebilecekler. Temaların yedisi grubun yedi üyesine aitken, sekizincisi tüm gruba özel hazırlanmış bir tema olacak. Her bir tema, LG G7ThinQ’nun kullanıcı ara yüzünü benzersiz arka planlar, renk şemaları, hatta BTS üyelerinin farklı kişiliklerini temel alan ikon tasarımları ile değiştirilebilecek.

LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kim Su-young konuyla ilgili, “Dünyanın dört bir yanındaki BTS hayranları BTS Value Pack ve LG G7ThinQ BTS Smart Case ile telefonlarını yeni ve benzersiz şekillerde kişiselleştirebilecek. BTS'nin her bir üyesi için oluşturulan temalar ile hayranlar favori BTS üyesini telefonlarında taşıyabilecek.” dedi.