LG’den buzdolaplarında “Mega Kapasiteli Pratik Kapı” rahatlığı

LG CES 2015’te ilk dev kapasiteli çift pratik kapılı buzdolabını tanıttı. Piyasanın ilk işlenmiş cam cilası eklenen Pratik Kapılı tasarımı kullanıcılarla buluştu.

LG Electronics 2015 yılında markanın ilk çift pratik kapılı ve dev kapasiteli buzdolabını (Model LPXS34886C) piyasaya süreceğini duyurdu. LG’nin öncü olduğu ödüllü çift Pratik Kapı konsepti, CES 2015’te tanıtılan gelişmiş buzdolabı teknolojilerinin arasında öne çıkıyor.

ENERGY STAR sertifikalı olması beklenen yeni modelin sahip olduğu iki adet Pratik Kapı bölümü, üst düzey rahatlık sağlamanın yanı sıra –daha düzenli yerleşim ve kolay erişim- soğuk havanın muhafaza edilmesini de maksimum düzeye çıkarıyor. Sağ taraftaki Pratik Kapı, hem içeriden hem de dıştaki bir tuşa basarak basit bir şekilde açılabilirken sık kullanılan atıştırmalık, içecek, yiyecek ve daha fazlasına kolayca erişilmesini sağlıyor. Soldaki Pratik Kapı, kapının altında yer alan tetiği ile fazladan depolama alanına kolay erişim sunuyor. LG tarafından geliştirilen yenilikçi Pratik Kapı sayesinde kullanıcılar, buzdolabının kapağını her defasında tamamen açmak zorunda kalmayarak soğuk hava kaybının yüzde 47 oranında azaltılmasına imkân veriyor. Böylece yiyecekler daha uzun süre taze bir şekilde saklanabiliyor.

LG’nin ustalık eseri olan buzdolabı, işlenmiş ve sıkıştırılmış camın eğimli cam üzerine uygulanmasıyla tasarlandı. Siyah ağırlıklı cilalı dış yüzeyi ise şık bir tasarım görüntüsü sağlamanın yanı sıra parmak izi ve kirlenmeye karşı dirençli yapısıyla her zaman en iyi dış görüntüyü sağlıyor. EasyLift raflarla donatılan buzdolabı, kullanıcıların kendine has ya da ortalamanın üzerinde uzunluğu olan şişeler için ayarlanabilir yükseklik sunuyor.

“Pratik Kapı tasarımımız, kuşkusuz bugüne kadar tanıttığımız en popüler tasarım özelliklerinden biri” diyen LG Electronics Ev Aletleri ve Klima Çözümleri CEO’su ve Başkanı Seong-jin Jo, şunları söyledi: “Yeni dev kapasiteli Pratik Kapı modelinin tanıtımıyla en popüler özelliği alıp daha da iyi bir buzdolabı yarattık. Bu model ile birlikte yiyecekleri organize etmek bütünüyle yeni bir memnuniyet sağlıyor.”

LG Dev Kapasiteli Pratik Kapı buzdolabı, sunduğu Akıllı Teşhis (Smart Diagnosis) özelliği ile çağrı merkezi temsilcilerinin sorunlara telefon üzerinden teşhis koymasına fırsat veriyor. LG Akıllı Teşhis akıllı telefon uygulaması, ev sahiplerinin dahi buzdolabından gelen sinyalleri kaydedip analiz ederek tamir için tavsiyeler almasına olanak tanıyor.

Önemli özellikler arasında şunlar yer alıyor: