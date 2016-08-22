LG’den Dünyanın İlk 144Hz IPS 21:9 UltraWide Monitörü

Oyun tutkunları tarafından merakla beklenen LG 34UC79G 21:9 UltraWide IPS Curved Display, 144Hz’lik yenileme oranı ve görüntü bozukluklarını düzelten IPS özelliğiyle dünyada bir ilke imza attı.

LG’nin oyun tutkunlarına özel ürettiği yeni ürünü 34UC79G 21:9 UltraWide IPS Curved Display Monitörü, 144Hz yenileme oranı ve akıcı oyun grafikleri ile oyun oynarken en iyi görüntü kalitesini sağlıyor. 16:9 oranındaki monitörlerin aksine, kavisli yapısıyla gizli kalan alanların da görülebildiği monitör, daha hızlı hareket ederek daha çok zafer kazanmanın ayrıcalığını yaşatıyor. Dünyanın ilk 144Hz IPS 21:9 UltraWide monitörü, IPS özelliği ile görüntü bozuklukları ve renk kaybı olmadan, ekranın görüldüğü her yerden ve açıdan aynı canlılıkta, daha net bir görüntü ile izleme ayrıcalığı sunuyor. 1ms Motion Blur Reduction özelliğinin eklenmesi ile izleyiciler hareket akışının tadını çıkarıyor.

LG UltraWide Oyun Monitörü ile senkronizasyon sorunu ortadan kalkıyor

LG UltraWide Oyun Monitörü, eğilebilme, yüksekliği ayarlama özellikleri ve fare askısı ile oyun alanının düzenlenmesine de imkan veriyor. AMD FreeSync uyumlu teknolojisi monitör ve ekran kartı arasında senkronizasyon sorunu yaşandığında görülen kopmaların önüne geçiyor. Böylece en yumuşak ve eşi görülmemiş oyun deneyimini garanti eden FreeSync teknolojisi, resim karesi hızında herhangi bir kayıp yaşanmadan akıcı bir görüntü sağlıyor.