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LG’den Muhteşem Bahar Kampanyaları

Kurumsal 03/02/2018
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LG Electronics Türkiye’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kampanyasında, 1 – 11 Mart tarihleri arasında tüm operatör mağazalarından, V30 +, G6, Q6, K8 2017 ve Stylus 3’den birisini alan kullanıcılar sürpriz hediyeler kazanacak.

 

Kullanıcılar, www.lgkazandiriyor.com sitesine aldıkları ürünün IMEI ve fatura bilgilerini kayıt yaptırdıktan sonra, LG Premium Shop’larda satılan tüm LG OLED TV’ler ve F70E1UDNK1 / FH0C9CDHK7 model TWINWash çamaşır makineleri için geçerli olmak üzere 500 TL değerinde indirim kodu ve stoklarla sınırlı olmak üzere Hi-Fi Modül kazanacaklar.

 

Kullanıcılara, kampanya bitiminden sonra üç gün içerisinde 500 TL değerinde indirim kodu, e-mail ile gönderilecek. Bu kod ile kullanıcılar, LG Premium Shop’larda kampanya dahilindeki ürünleri indirimli olarak alabilecekler.

 

LG Q6 alanlara sinema ve kahve keyfi hediye

LG Electronics Türkiye, 1 – 11 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlediği bir başka kampanya ile kullanıcılarına sinema ve kahve keyfini bir arada sunacak. Sadece Vodafone mağazalarından LG Q6 satın alan ve www.q6kazandiriyor.com sitesine aldıkları ürünün IMEI ve fatura bilgilerini kayıt yaptıran kullanıcılar, bir adet kahve kuponu ve bir adet Cinemaximum sinema bileti kazanma şansı yakalayacaklar.

 

11 Mart 2018 tarihine kadar sisteme giriş yapılan ürünün hediyesi, 12 Mart 2018 tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde SMS ile gönderilecek.

 

Türk Telekom mağazalarında LG Stylus 3 kazandırıyor

Herhangi bir Türk Telekom mağazasına uğrayıp; 18 Mart tarihine kadar Instagram üzerinden #birstylushikayesi hashtag’i ile Stylus 3’ün en beğendiği özelliğini yazan ve fotoğrafını paylaşan kullanıcılar, 3 adet Stylus 3 ve 3 adet HBS 910 Bluetooth Kulaklık’tan birini kazanma şansı yakalayacaklar.

 

Yaptıkları Instagram paylaşımları arasından seçilenler, 21 Mart 2018 tarihinde mesajla bilgilendirilecek.

 

LGV30+ ile sinema düzeyinde videolar çekilebiliyor

LG V30+ sahip olduğu güçlü video becerileriyle kendisini akıllı telefon sinemacılığında lider yapıyor. Geniş açılı çift arka kamerası çok daha parlak ve canlı renkler için cam bir lense sahip olan sektördeki ilk F1.6 kamera ile destekleniyor. Cine Video modu kullanıcıların herhangi bir videografi eğitimine gerek duymadan V30+ ile film gibi videolar çekmesine imkan veriyor. V30+’ın arkasındaki ana kameranın F1.6 diyafram açıklığı daha aydınlık ve daha dinamik çekimler için içeriye daha fazla ışık girmesini sağlıyor.

 

LG G6, suya dayanıklılığıyla dikkat çekiyor

LG G6, suya karşı 1,5 metre derinlikte bile 30 dakikaya kadar dayanıklı. LG G6’nın sağlam tasarımı sayesinde günlük kullanım sırasında gerçekleşebilecek kazayla düşmeler ve diğer zor şartlara karşı endişe etmeye de gerek kalmıyor.

 

LG Q6: Kendi segmentinde FullVision ekran özelliğine sahip ilk akıllı telefon

Q6, üst sınıf akıllı telefonlarda inceltilmiş çerçevenin büyüyen bir trend olduğu bugünlerde, bu özelliği geniş kullanıcı kitlelerine sunan orta sınıf fiyat kategorisindeki ilk akıllı telefon oldu. LG Q6’nın benzersiz 5.5-inç FHD+ FullVision ekranı, sahip olduğu 18:9 oranıyla video seyretme, oyun oynama ve birden fazla işle uğraşmayı çok daha sürükleyici hale getiriyor. Akıllı telefonun “çerçevesiz” şekilli ekranı büyütmek için tasarlanmış olmasına rağmen ekrana yanlışlıkla dokunmanın da önüne geçiyor.

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