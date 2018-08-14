LG’den yapay zeka ve tasarımda yeni standartlar belirleyen iki yeni Styler modeli!

LG Electronics (LG), devrim yaratan Styler giyim bakım sisteminin gelişmiş modellerini IFA 2018’de tanıtacak. LG Styler ThinQ ve LG Styler Mirrored Glass Door modeleri, giysileri daha temiz ve hijyenik tutarken, kullanıcı rahatlığını artırmak için de benzersiz özelliklere sahip olacak. LG Styler Mirrored Glass Door, evdeki işlevselliği en üst düzeye çıkarırken, LG Styler ThinQ'te ise kullanıcılar sadece sesleriyle cihazı kontrol edebilecek.

Yeni LG Styler ThinQ ve LG Styler Mirrored Glass Door, orijinal Styler'ın yüksek performansına ve ileri teknolojisine sahip olacak. TrueSteam ™özelliği ile gündelik çamaşırlarda mikropların ve bakterilerin yüzde 99.9'unu ortadan kaldırabildiği kanıtlanan* yeni Styler modellerinde ‘Pantolon askısı bakım fonksiyonu’ kırışıklıkları ortadan kaldırırken, Gentle Dry özelliği de hassas kumaşların daha hızlı ve daha nazik bir şekilde kurutulmasını sağlayacak.

LG'nin özel yapay zeka platformu olan DeepThinQ ile oluşturulmuş LG Styler ThinQ ses komutları aracılığıyla daha fazla kontrol sağlayacak. Kullanıcılar sadece sesleriyle LG Styler ThinQ cihazını açıp kapayabilecek, bir temizleme döngüsü seçebilecek, problemleri kontrol edebilecek ve hatta en iyi döngü hakkında bir öneri de alabilecekler.

LG Styler Mirrored Glass Door da üstün tasarımı ve optimum verimliliği ile evlere şıklık ve dekorasyonel zenginlik katacak. Bu tasarım harikası ürün, LG Styler ThinQ ile aynı temizlik performansını sunarken, bulunduğu odanın dekorasyonunu tamamlayacak kullanışlı aynalı kapılara da sahip olacak.

LG Electronics ve Ev Aletleri ve Hava Çözümleri Şirketi Başkanı Song Dae-hyun, “LG olarak öncülük ettiğimiz gelişmiş çekirdek teknolojilerle donatılmış Styler gibi ürünlerle giyim bakımındaki gelişmelere öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Kullanıcılarımızın, rahatlığını artırmaya ve yeni teknolojilerle eksiksiz yaşam tarzı çözümleri sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

31 Ağustos'tan 5 Eylül'e kadar Messe Berlin'de düzenlenecek IFA Fuarı’nda, Salon 18'deki LG standına gelen ziyaretçiler geliştirilmiş Styler dizisini ve LG’nin diğer ev inovasyonlarını görebilecek.

*British Allergy Foundation tarafından, TrueSteam ™’in alerjen ve bakterilerin dezenfekte edilmesi ve azaltılmasında yüzde 99.9'dan fazla etkili olduğu kanıtlanmıştır