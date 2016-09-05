LG’nin 450 milyon pikselli OLED tüneli IFA ziyaretçilerini başka bir dünyaya götürecek

Berlin’de devam eden IFA 2016’da LG tarafından kurulan 15 metre uzunluğundaki OLED tüneli, kusursuz siyah ve canlı renklerle benzersiz sürükleyicilikte izleme deneyimi yaşatıyor. Hayatın en küçük detaylarını OLED teknolojisinde yeniden yaratan LG, OLED’in ultra ince, çok esnek ve hafif panellerinden oluşan eşsiz dijital tünelinde IFA ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

LG Electronics, IFA 2016’daki sergi standında ziyaretçileri büyük hayranlık uyandıran, 5 metre uzunluğunda, 7.4 metre genişliğindeki, sürükleyici OLED tüneli ile karşılıyor. LG’nin 55 inçlik 216 ayrı kavisli OLED ekranını monte ederek oluşturduğu eşsiz yapı, yaklaşık yarım milyar piksel ile İzlanda’nın Aurora Borealis olarak adlandırılan Kuzey Işıkları’nı, sualtı ekosistemi ve derin uzay görüntülerinden oluşan nefes kesen sahneleri ekrana taşıyacak.

Hayatın en küçük detayları OLED ekranda yeniden yaratılıyor

LG’nin hazırladığı “From Black to Black” adlı video canlı renklere sahip sahneleri öne çıkararak, LG’nin OLED teknolojisiyle yeniden yarattığı hayatın en küçük detaylarını ekrana taşıyor. Video, okyanusun en karanlık yerinde bulunan denizanasının ve balinaların narin yüzüşlerini, karanlık gökyüzünde ortaya çıkan mükemmel kuzey ışıklarını ve uzayın derin karanlık noktalarının görüntülerini içeriyor. LG, videoda yer alan İzlanda’nın Kuzey Işıkları’nın tüm detayları ve hareketlerini, 14 ayrı 8K kamera ile gerçeğe en yakın şekilde kaydetti.

Sualtı ve uzaydan görüntüler içeren diğer videolar ise tam anlamıyla sürükleyici bir ortam oluşturarak, ziyaretçileri okyanusta yüzüyor ya da Samanyolu galaksisinde süzülüyormuş gibi hissetmelerini sağlayacak. IFA’da katılımcılar ileri OLED teknolojisinin mükemmel dış görüntüleri nasıl bir sergi salonuna taşıdığını yakından görme şansı elde edecekler.

LG OLED’in esneyebilme özelliği ile mükemmel tüneli oluşturdu

Ekranlardan oluşan etkileyici tünel, OLED’in ultra ince, çok esnek ve hafif panelleri sayesinde oluşturuldu. OLED ekranları, herhangi bir görüntü bozulması olmadan içbükey ya da dışbükey formlarda bükülebilmesi, etkileyici bir tünel oluşturulması için gerekli eşsiz dijital düzeneğe izin verdi. Gerçek siyah ve sonsuz kontrast oranı ile canlı, göz alıcı renkler ve geniş görüş açısı sunan OLED TV’lerin her bir pikseli herhangi bir arka ışıklandırmaya gerek duymadan kendi kendini açma ve kapama özelliğine sahip.

LG’nin uzaysal iletişim için kubbe şeklinde oluşturduğu OLED düzeneği ile CES 2016’da Red Dot Tasarım ödülü alması, bu büyük şovun arkasındaki ilgi çekici hikâyeyi oluşturuyor. (İlgili videoyu https://youtu.be/AdnadJK2DTU linkinden izleyebilirsiniz)

LG Electronics Ev Eğlence Sistemleri Başkanı ve CEO'su Brian Kwon; “50 yıl önce LG ilk televizyonunu üretti. Bu dönüm noktasını bir başka dönüm noktası ile kutlamak için IFA 2016’daki OLED tünelini tasarladık. IFA ziyaretçilerine standımızda OLED’in kusursuz siyah, sonsuz kontrast oranı ve her açıdan gerçekçi renkler ile devrim yaratan görüntü kalitesini deneyimleme şansı sunuyoruz.” dedi.

IFA ziyaretçileri LG’nin Messe Berlin’in 18. Salonunda bulunan standını 2-7 Eylül tarihlerinde ziyaret ederek LG OLED TV’lerin görüntü kalitesini deneyimleyebilecekler. LG OLED tünel deneyimini; https://youtu.be/xii0-VJ_mOg linkinden de yaşamak mümkün.