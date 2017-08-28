LG’nin Buzdolapları, Dünya Genelindeki Aileleri Memnun Etmeye ve Şaşırtmaya Devam Ediyor

Pek az kişi evde ailelerin hayatını değiştiren alet dendiğinde gösterişsiz buzdolabından bahsedecektir. Ama geçtiğimiz 60 yılda buzdolaplarındaki yenilikler bu cihazı düşük kaliteli mutfak kutusundan bugünkü oldukça fonksiyonel, ergonomik ve çevre dostu cihaza dönüştürdü. Günümüzün buzdolaplarındaki teknolojik gelişmeler sonucunda tüketiciler bu ürünleri daha yüksek standartlarda görüyor. Üreticiler de günümüzün talepkâr tüketicilerinin beklentilerini karşılamak için kullanım kolaylığını ve erişilebilirliği geliştirerek kullanışlılığı artırmaya her şeyden daha fazla odaklanmış durumdalar.

Cihazlar, tüketicilerin yeni ihtiyaçlarına uyum sağlamak için evrim geçiriyor ve en yenilikçi üreticiler de kullanıcı trendleri henüz oluşmadan onları tahmin ederek karşılayanlar oluyor. LG Electronics tüketiciler tarafından her zaman inovasyonun sınırlarını zorlamaktan ve gelenekle mücadele etmekten korkmayan bir şirket olarak biliniyor. Tüketicilere kullanışlı ve gelişmiş özellikler sunmak için durmaksızın yaptığı çalışmalar sonucunda genel enerji verimliliğini ve performansını artıran Inverter Lineer Kompresörlü InstaView Door-in-Door ve Home Bar gibi ezber bozan ürünler ortaya çıkarttı.

LG 1998’de piyasaya çıkarttığı Home Bar kullanım kolaylığı ve verimli depolamayı birlikte sunma konusunda şirketin ulaştığı zirveyi yansıtıyor. Tüketicilere ev içi bar, raf ya da hatta bir buzdolabı olarak kullanılacak benzersiz bölümlere ayrılmış bir alan sundu. Kullanıcılar, buzdolabını açıp mutfak tezgahına tek bir içecek taşımak yerine, rafı çıkararak tek bir adım atmadan içeceklerini doldurabiliyorlardı. Bitirmedikleri içeceklerini ya da atıştırmalıklarını saklamak istediklerinde de çabuk ve kolayca ulaşmak için depolama alanına bırakabiliyorlardı.

LG, Home Bar’ın başarısını takiben müşterilerini şaşırtacak ve memnun edecek şekilde kullanım kolaylığı yaratacak ürünler için ileriye bakmaya devam etti. Yapılan araştırmalar LG müşterilerinin buzdolaplarını günde 79 defa açtıklarını gösteriyordu.[1] Bunun yanı sıra müşterilerin yüzde 40’ı dolaplarının içinde ne olduğunu hatırlamakta güçlük çektiklerinden bozulan yemeklerini atmaktan şikayet ediyordu.[2] Bu da 2010 yılında LG’yi yenilikçi Door-in-Door™ buzdolabını yaratmak için harekete geçirdi. LG’nin Door-in-Door™ yeniliği bir ilk olarak buzdolabında sık kullanılanların düzenlenmesini kolaylaştırarak tüm kapıyı açmadan alınabilmelerini ve değerli soğuk havanın dışarı çıkmasını önledi. Kapının açılma sayısı düştükçe yiyeceklerin taze kalma süresi de arttı. LG bir adım daha ileri giderek 2014 yılında dünyanın ilk Dual Door-in-Door™ buzdolabıyla kullanım kolaylığını iki katına çıkardı ve yemeklerin düzenlenmesine de daha büyük esneklik kazandırdı.

Verimliliğin LG’nin en çok önem verdiklerinin tepesinde yer almasıyla birlikte, bu yönde yapılan araştırmalar sonunda, buzdolabı kapısının açılması sonucunda her yıl 50 – 120 kwh enerjinin boşa harcandığı ortaya çıktı.[3] LG 2016’da geliştirdiği InstaView Door-in-Door™ özelliğiyle aile bireylerinin buzdolabının içindekileri kapıyı açmadan görebilmelerini sağladı. Şeffaf kapının üzerine iki defa vurulduğunda dolabın içi aydınlatılarak neyin olup olmadığı açık bir şekilde görülebiliyordu. Bunun sonrasında ortaya çıkan tüketici davranışları ise LG yöneticilerini oldukça şaşırtmıştı. Çünkü tüketiciler mağazada ya da showroom’da bir buzdolabı görür görmez kapısına vurmaya başlamıştı. Buzdolabı artık konuşmaların bir parçası haline gelmişti çünkü LG InstaView Door-in-Door™ tüketicilerin buzdolaplarını kullanma şeklini dönüştürmüştü: kapıyı açarak içerinde ne olduğuna bakmaktan kapıyı açmadan içeride ne olduğunu görmeye.