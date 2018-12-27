LG’nin CES 2019’da tanıtılacak yeni soundbarı,

ev sinema sistemi için çıtayı yükseltiyor

CES 2019’da En İyi İnovasyon Ödülü’nün sahibi olan LG’nin en yeni soundbar

serisi, üstün ses kalitesi ve yapay zeka yetenekleriyle kullanıcılara üstün

performans sunuyor.

LG Electronics (LG), CES 2019'da tanıtacağı en yeni soundbar serisiyle ev sineması meraklılarını bir kez daha memnun etmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni soundbar modelleri, akıllı özellikleri ve modern tasarımlarının yanı sıra, kullanıcılara üstün ses kalitesi de sunuyor.

LG, yüksek performanslı ve kaliteli ses deneyimi konusunda öncü şirket Meridian Audio iş birliğiyle soundbar ürün portföyünde ses kalitesini iyileştirmeye devam ederken, ürün gamını da genişletiyor. Piyasaya sunacağı 3 yeni modelle (SL10YG, SL9YG ve SL8YG) odanın her köşesini dolduran güçlü ve çok boyutlu bir ses sunan LG, yapay zeka’nın inanılmaz rahatlığıyla da etkileyici bir kullanıcı deneyimi yaratıyor. SL9YG ve SL10YG modelleri ile CES 2019’da 2 inovasyon ödülünün sahibi olan LG, soundbar kategorisindeki rekabeti daha da arttırıyor.

LG, gerçek anlamda rakipsiz bir dinleme deneyimi sağlamak için Meridian ile güçlerini birleştiriyor. Meridian’ın 25 yıllık deneyimine dayanan Bass & Space teknolojisi, uyumlu görüntü ve güçlü basla ses kalitesini artırırken, Görüntü Yükseltme teknolojisi ile de evlerde gerçek bir sinema ortamı yaratılıyor.

İki kanallı sesi, ton dengesini koruyarak, herhangi bir bozulma oluşturmadan farklı kanallara karıştırabilen Meridian Upmix teknolojisi, ses alanını iyileştirirken, vokal ve kılavuzların netliğini de yükseltiyor. LG’nin 2019 Soundbar serisine yönelik bu son teknoloji geliştirmelerle, LG Soundbarların birinci sınıf kullanıcı deneyimi daha da güçlendiriliyor.

LG’nin yüksek kaliteli Soundbar serisi (SL10, SL9 ve SL8) hem Dolby Atmos’u hem de DTS: X’i destekliyor. Bu iki popüler teknoloji kullanıcılara, birden çok yönden ve derinlikten gelen nefes kesici gerçekçi sesin tadını çıkarabilme imkanı tanıyor. Dahası, LG’nin yeni premium Soundbar ürünlerinden bazıları, yüksek çözünürlüklü sesi destekleyen ve geleneksel dosya formatlarını yükselterek stüdyo kalitesine daha da yakınlaştıracak gelişmiş bir işlem algoritmasına sahiptir. Kullanıcılar ayrıca daha sinema benzeri bir deneyim elde etmek için Kablosuz Arka Hoparlör Kiti * ekleyebilir.

Gücü, netlik ve zenginlikle birleştiren birinci sınıf ses kalitesine ek olarak, LG’nin tüm yeni soundbar modelleri, yapay zeka bağlantısıyla Google Assistant desteği ve ses tanıma kolaylığı sunuyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar LG Soundbar'larını sadece sesleriyle kontrol edebiliyor ya da “Hey Google, ses seviyesini arttır!” veya “Hey Google, hangi sanatçı çalıyor?” diyerek soundbar ile iletişime geçebiliyor. Ayrıca yeni LG Soundbar’lar, Google Asistant özellikli akıllı ürünlerle uyumluluk göstererek evdeki bağlı cihazları sesli komutla kontrol etmeyi mümkün kılıyor. Örneğin bir kullanıcı, “Hey Google, LG'den hava temizleyiciyi açmasını iste” diyerek yerinden kalkmadan evdeki cihazları kontrol edebiliyor.

LG’nin 2019 model Soundbar serisi LG'nin olağanüstü OLED TV'lerinin şık stiline mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Yalnızca 57mm derinliği bulunan LG SL9, yerden tasarruf sağlayan ve sofistike bir ifade veren temiz, aerodinamik bir görünüm için duvara aynı hizada monte edilebiliyor. Farklı yapısıyla LG’nin oyun değiştiren SL9’u 2019 CES İnovasyon Ödülleri’nde En İyi İnovasyon Ödülü’nün de sahibi oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü Ses ve Video Departmanı Başkanı Kim Dae-chul, “LG’nin 2019 Soundbar serisi, yapay zeka bağlantısının rahatlığı ve Meridian Audio ses kalitesiyle muhteşem performans sunuyor. En yeni ürün grubumuzun yüksek kaliteli sesi, tasarımı, kullanım rahatlığı ve çok yönlülüğü, ev eğlencesini tamamen yeni bir seviyeye taşıyor.” dedi.

CES 2019'da Las Vegas Kongre Merkezi'ndeki #11100 numaralı LG’nin standını ziyaret edenler, LG’nin 2019 yılı ödüllü Soundbar modellerini ödüllü ilk elden deneyimleyecekler.

*Kablosuz Arka Hoparlör Kiti (model SPK 8) ayrıca satılır.