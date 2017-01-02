LG’nin uçan hoparlörü CES 2017 ziyaretçilerini büyüleyecek

LG’nin adeta büyülü bir şekilde havada asılı duran taşınabilir hoparlörü, eşsiz bir ses kalitesi ve müzik dinleme deneyimi sunuyor.

LG Electronics (LG), tüketici elektroniği alanındaki heyecan verici teknolojik gelişimin ulaştığı en üst noktayı temsil eden yeni ürünü, havada asılı duran fütüristik taşınabilir hoparlör LG PJ9’u CES® 2017'de sergileyecek.

Eşsiz bir ses kalitesine sahip olan LG PJ9 kablosuz hoparlör, beraberindeki Levitation Station’ın üzerinde havada asılı duran tasarımıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Çarpıcı görünümüne ek olarak, ev veya dış mekan fark etmeksizin müzik, podcast ve diğer tüm ses içeriklerini sorunsuz bir şekilde oynatma olanağı da sunuyor.

LG PJ9, sahip olduğu büyülü görüntüsünü Levitation Station’ın içinde bulunan güçlü elektromıknatısları kullanarak sağlıyor. Bu sayede herhangi bir yüzeye temas etmeden ya da kabloya ihtiyaç duymadan müzik ve sesleri oynatabiliyor. Çekirdek kısımda ise Levitation Station içine gömülü, türbin bıçağından esinlenilen tasarıma sahip olan 360 derecelik çok yönlü hoparlör, aynı zamanda bir subwoofer’ın derin bas etkisini kullanıcılara sunuyor. LG PJ9, aynı zamanda orta aralıktaki ses tonlarını ve keskin tizleri kaliteli bir şekilde duyurmak için Dual Passive Radiator teknolojisine sahip.

LG PJ9’un 10 saate kadar kullanım sunan bataryası azaldığında ise havada asılı duran akıllı ve taşınabilir hoparlörü, otomatik olarak Levitation Station'a iniyor ve kablosuz olarak şarj olmaya başlıyor. LG PJ9 bu işlemi gerçekleşirken müziği kesintiye uğratmıyor ve kullanıcının herhangi bir müdahalesine gerek duymuyor. LG PJ9, IPX7 uyumluluğu sayesinde açık hava kullanımlarında olumsuz hava koşullarından etkilenmiyor. Multipoint teknolojisi ise daha fazla rahatlık ve çok yönlülük sağlamak için LG PJ9’un eşzamanlı olarak iki Bluetooth cihazına birden bağlanabilmesini sağlıyor.

LG Ev Eğlence Bölümü Başkanı ve CEO'su Brian Kwon konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Üstün kaliteli cihazlardan oluşan kablosuz ses ekipmanları serimizin en son üyesi olan LG PJ9, göz alıcı bir cihaz olmasının yanı sıra, LG olarak ortaya koyduğumuz cihazların ne kadar farklı ve inovatif yönleri olduğunun da bir kanıtı. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için yeni konseptleri keşfetmek ve gelişmiş ses ürünleri alanında yenilikçi tasarımları ön plana çıkarmak için çalışıyoruz. LG PJ9 bu alandaki kararlılığımızın önemli bir sembolü."

LG’nin kablosuz ses ürünleri alanındaki yenilikçi cihazlarını incelemek isteyen CES 2017 ziyaretçileri, Las Vegas Kongre Merkezi'ndeki Merkez Salon - 1100 numaralı bölümde bulunan LG'nin standını ziyaret edebilirler.