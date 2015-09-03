LG’nin yeni çamaşır makineleri 20 yıla kadar garanti sunacak

LG, IFA 2015 kapsamında süper dayanıklı Centum System teknolojili çamaşır makinelerini tanıtacak.

LG Electronics IFA 2015 kapsamında Centum System teknolojili çamaşır makinelerini tanıtacak. Şirketin çamaşır makinelerinin dayanıklılığını ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Centum system teknolojisi, yenilikçi bir süspansiyon sistemi sunuyor. LG’nin en yeni teknolojili çamaşır makineleri çok daha yüksek bir kalite sağlamak için Centum System teknolojisinin yanında iç yüzeyinde emaye kaplama da içeriyor. Dünyanın aynı anda iki farklı çamaşır çeşidini yıkayabilen ilk makinesi LG TWIN Wash ise Avrupa pazarında görücüye çıkıyor.

Centum System

LG Electronics 1998’de Direct Drive motor teknolojisini sunduktan sonra, eşsiz Centum System teknolojisiyle yine oyunun kurallarını değiştiriyor. Centum teknolojisi, çamaşır makinelerinin kazanlarını destekleyen geleneksel yaylı sistemin yerine, otomobillerde yer alan darbe emicileri koyarak eşsiz bir titreşim önleyici sistem sunuyor. Sabitlenmiş kazan sayesinde makinenin titreşimi ve gürültüsü büyük oranda azaltılırken, çalışırken bir insanın konuşmasıyla eşit olarak sadece 67 dB’lik ses çıkarıyor. Daha az hareketli parçaya sahip olmasından dolayı sürtünmeyi en aza indirerek çamaşır makinesinin yıpranmasını engelliyor. LG bu konudaki iddiasını Direct Drive motor teknolojili çamaşır makinelerinde olan 10 yıllık garanti süresini, Centum System teknolojili makinelerinde 20 yıla çıkartarak kanıtlıyor.

TurboWash Teknolojisi

LG’nin gelişmiş çamaşır makineleri aynı zamanda eşsiz TurboWash teknolojisini de içeriyor. Yüksek tazyikli jet sprey özelliği ile durulama sırasında kıyafetlerin üzerindeki bütün deterjan kalıntılarını, geleneksel makinelere oranla çok daha az su ve enerji kullanarak temizliyor.

Akıllı Bağlantı özelliğiyle rahatlığı hissedin

LG’nin Centum System teknolojisine sahip çamaşır makinelerinin hepsi akıllı Wi-Fi bağlantı özelliğine sahip olarak kullanıcılarıyla buluşacak. Kullanıcılar evlerinin hangi odasında olurlarsa olsunlar çamaşır makinesinin durumunu ve yıkamanın ne zaman biteceğini akıllı telefonlarından takip edebilecekler. Aynı zamanda gerçek zamanlı olarak bildirimler alabilecekler. LG’nin Yakın Alan Bağlantısı’na (NFC) sahip çamaşır makineleri farklı çamaşır yıkama programlarını tek bir dokunuşla düzenleyebilmek için kullanıcılara büyük bir kullanım kolaylığı ve rahatlık sunuyor.

Eco-Hibrit çamaşır yıkama ve kurutma makineleri

Avrupa pazarında oldukça yaygın olan yıkama-kurutma kombinasyonuna sahip makineler, LG’nin Eco-Hibrit yıkama kurutma makineleriyle oldukça büyük bir enerji tasarrufu sağlıyor. LG, bu yıl düzenlenecek olan IFA 2015’te ise farklı kapasiteye sahip birçok Eco-Hibrit yıkama-kurutma makinesini tanıtacak. 12 Kg yıkama ve 8 Kg kurutma kapasitesine sahip modelin yanında 8 Kg’lık yıkama ve 5 Kg’lık kurutma kapasitesiyle daha kompakt bir versiyon da kullanıcıların beğenisine sunulacak. LG’nin yıkama ve kurutma makineleri ise 10.5kg/7kg ve 9kg/6kg’lık modelleriyle her türlü ihtiyacı karşılamayı hedefliyor.

TWIN Wash Avrupa pazarıyla buluşuyor

LG’nin devrim yaratan TWIN Wash makineleri ise IFA 2015 ile birlikte ilk defa Avrupa pazarında görücüye çıkacak. LG TWIN Wash, çamaşır makinesine eklenen başka bir küçük yıkama bölmesiyle aynı anda iki farklı çamaşır çeşidini yıkayabiliyor. Oldukça güçlü bir çamaşır makinesi olan LG TWIN Wash, iki farklı bölmesi sayesinde farklı özellikteki kilolarca çamaşırı rahatlıkla yıkamanıza olanak veriyor. Küçük yıkama bölmesi iç çamaşırları ve bebek kıyafetleri gibi narin ve kolay yıpranabilecek kıyafetleriniz için özel tasarlanmış yıkama özellikleri içeriyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölüm Başkanı ve CEO’su Jo Seong-jin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “IFA etkinliği, beyaz eşya alanında LG’nin sunduğu inovatif teknolojileri kullanıcılarımızla buluşturmak için bize her yıl mükemmel bir fırsat sunuyor. Centum System teknolojili, Eco-Hibrit yıkama-kurutma ve TWIN Wash çamaşır makinelerimizle sektördeki en dayanıklı, işlevsel ve rahat kullanımlı seçenekleri kullanıcılarımıza sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Teknik Özellikler:

49 Dakika TurboWash™

Enerji Tasarrufu (A+++ -60%)

Inverter Direct Drive Motor (20-Yıl Garanti)

TrueSteam™ - Buharlı Yıkama

Steam Softener™ – Buharla Yumuşatma

Steam Refresh™ – Buharla Tazeleme

Anti-Alerjik

Hız 14

Wi-Fi Bağlantısı – Uzaktan Kontrol

Smart Diagnosis™ – Akıllı Teşhis

Renkli TFT LCD Ekran

Tam Dokunmatik Kontrol Paneli

Gizli Kapak Tutacağı

Geniş Krom Kapak - Siyah Pencereli