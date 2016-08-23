LG’nin yeni hoparlörü ile partilerdeki ses kalitesini evinize taşıyın

Evde ya da mekanlarda kullanılmak üzere LG tarafından tasarlanan LGLOUDR FH6 hoparlör, çift yollu 600W’lık ses çıkışı ve müziğin ritmine göre yanan 64 farklı kombinasyona sahip ışık çizgileriyle kulüplerdeki ses deneyimini evinizin rahatlığına taşıyor. Estetik dizaynı, yatay ve dikey olarak konumlandırılabilen yapısı ile hem dar hem de geniş alanlarda eğlenceyi en üst noktaya taşıyor.

Her mekanı eğlencenin merkezine dönüştürebilen LG LOUDR FH6 hoparlör, estetik tasarımı, mükemmel ses kalitesi ve müzik ritmine göre yanan ışık çizgileriyle partilerin yeni vazgeçilmezi oluyor.

Bluetooth özelliği ile müziğe anında bağlan

Bluetooth özelliği ile üç farklı mobil alete bağlanma ve şarkı listesi oluşturma özelliğine sahip olan LG LOUDR FH6 hoparlör, sistem uyku pozisyonundayken bile Bluetooth ile müzik gönderimi yapıldığında otomatik olarak devreye giriyor. Özel DJ efektleriyle üzerinde bulunan diski çevirerek farklı ses efektleri yaratmayı ve böylece partinin DJ’i olma hayallerini gerçekleştiriyor.

Karaoke partilerinin vazgeçilmezi olacak

LG LOUDR FH6 hoparlör, Sound Sync ile uyumlu teknolojisi ile LG TV’lerin kablo kullanmadan sisteme bağlanmasını mümkün kılıyor. Karaoke partilerinin de vazgeçilmezi olacak LG LOUDR FH6 hoparlör, tek bir tuşla her türlü şarkıyı karaoke parçasına dönüştürüyor.