Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG’nin yeni hoparlörü ile partilerdeki ses kalitesini evinize taşıyın

Kurumsal 08/23/2016
Print

Evde ya da mekanlarda kullanılmak üzere LG tarafından tasarlanan LGLOUDR FH6 hoparlör, çift yollu 600W’lık ses çıkışı ve müziğin ritmine göre yanan 64 farklı kombinasyona sahip ışık çizgileriyle kulüplerdeki ses deneyimini evinizin rahatlığına taşıyor. Estetik dizaynı, yatay ve dikey olarak konumlandırılabilen yapısı ile hem dar hem de geniş alanlarda eğlenceyi en üst noktaya taşıyor.

 

Her mekanı eğlencenin merkezine dönüştürebilen LG LOUDR FH6 hoparlör, estetik tasarımı, mükemmel ses kalitesi ve müzik ritmine göre yanan ışık çizgileriyle partilerin yeni vazgeçilmezi oluyor.

 

Bluetooth özelliği ile müziğe anında bağlan

Bluetooth özelliği ile üç farklı mobil alete bağlanma ve şarkı listesi oluşturma özelliğine sahip olan LG LOUDR FH6 hoparlör, sistem uyku pozisyonundayken bile Bluetooth ile müzik gönderimi yapıldığında otomatik olarak devreye giriyor. Özel DJ efektleriyle üzerinde bulunan diski çevirerek farklı ses efektleri yaratmayı ve böylece partinin DJ’i olma hayallerini gerçekleştiriyor.

 

Karaoke partilerinin vazgeçilmezi olacak

LG LOUDR FH6 hoparlör, Sound Sync ile uyumlu teknolojisi ile LG TV’lerin kablo kullanmadan sisteme bağlanmasını mümkün kılıyor. Karaoke partilerinin de vazgeçilmezi olacak LG LOUDR FH6 hoparlör, tek bir tuşla her türlü şarkıyı karaoke parçasına dönüştürüyor.

Listeye Geri Dön