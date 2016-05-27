LG’nin yeni Kablosuz Süpürge Serisi CORDZERO™’nun gücünü sırtlayan dağcı gökdelene tırmandı

Profesyonel kaya tırmanıcısı, LG’nin yeni Kablosuz Süpürge Serisi CORDZERO™’nun eşsiz Akıllı Inverter Motoru™ ve gelişmiş batarya teknolojisi sayesinde 140 metrelik gökdelene tırmanmayı başardı.

Profesyonel kaya tırmanıcısı Sierra Blair-Coyle sadece sırtında taşıdığı iki adet LG CordZero™ Yatay kablosuz süpürgenin emiş gücünü kullanarak 140 metre yüksekliğindeki gökdelene tırmanmayı başardı. LG CordZero™ teknolojisinin güçlü performansı, Blair-Coyle ve LG’nin bir araya gelerek ortaya koydukları eşsiz tırmanış deneyimi sayesinde tam anlamıyla kanıtlandı. Tırmanış sırasında sadece vakumlu pedlerle oldukça hafif ve uzun ömürlü lityum iyon bataryalı LG CordZero kablosuz süpürgeler kullanıldı.

Deneme sırasında 33 katlı binaya tırmanan Blair-Coyle’ın ağırlığını taşıyacak emiş gücünü üretmeyi başaran seçkin LG kablosuz süpürgeler, kaya tırmanıcısının çatıya kadar ulaşabilmesini sağladı. Blair-Coyle, 30 dakikadan daha kısa sürede tamamladığı tırmanış sırasında sadece bir kez vakumlu pedleri değiştirmek için duraksamasının dışında ilk defa gerçekleştirilen bu nefes kesici denemeyi başarıyla tamamladı.

LG’nin Akıllı Inverter Motoru™kablosuz süpürge kategorisindeki en kuvvetli emiş gücünü yüksek dayanıklılık ve kompakt boyutlarla birlikte sunuyor.Akıllı Inverter Motor™geleneksel elektrikli süpürgelere oranla ortalama yüzde 28 daha küçük, yüzde 24 daha hafif ve yüzde 13 daha etkili birperformans sunuyor. Eşsiz motorunun gücünü aldığı yüksek verimli PowerPack™ 80V Lityum İyon batarya, normal modda çalışırken dört saatlik şarjla 40 dakikaya kadar kullanım sunuyor.

“LG olarak cihazlarımıza güç veren inovatif teknolojilerimize dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Burada gerçekleştirdiğimiz gibi daha önce görülmemiş ve heyecan verici projelerle de bunu başardığımıza inanıyorum. Bu denemeyle günümüzde kullanılan elektrikli süpürgelerin içerdiği sofistike teknolojilerin, olağandışı koşullardanbile nasıl başarıyla çıktıklarını göstermek istedik. Sierra’nın da yaptığı eşsiz katkıyla bu mesajı tam anlamıyla verebildiğimize inanıyoruz”.

Sierra Blair-Coyle’un LG CordZero™teknolojisi kullanarak gerçekleştirdiği muhteşem tırmanışı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilir, LG Türkiye Youtube hesabını ziyaret edebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=ZiUr_T6s0N4