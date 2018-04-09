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LG’nin yeni kampanya yüzü sevilen K-POP grubu BTS oldu!

Kurumsal 04/09/2018
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LG Electronics (LG) Güney Kore pop müziğinin (K-Pop) sevilen grubu BTS ile bir dizi kampanya için bir araya geldiğini duyurdu. 2017 Billboard Müzik Ödülleri'nde Yılın En İyi Sosyal Sanatçısı ödülünü kazanan BTS, LG’nin mobil ürünleri için bir dizi TV ve sosyal medya kampanyasında yer alacak. Amerika, Avrupa ve Asya'daki büyük akıllı telefon pazarındaki tüketiciler arasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan BTS’nin 7 üyesinin, LG'nin yakın zamanda piyasaya sunacağı yeni ürünlere olan ilgiyi daha da artırması öngörülüyor.

İş birliği ile ilgili konuşan LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kim Su-young, “Yeteneği, yenilik ve özgünlüğü sayesinde global bir başarı elde eden BTS, bu nitelikleriyle LG telefonlarımızla muhteşem bir uyum gösteriyor. Yeni kampanyamızla LG mobil cihazlarının en cesur yenilikleri ne kadar benzersiz bir şekilde sunduğunu anlatmak istiyoruz.” dedi. 

Amerikan Müzik ödüllerinde konser veren ilk K-Pop grubu olan BTS, son çıkardığı müzik videosuyla geçtiğimiz Mart ayında 200 milyonu aşkın kişi tarafından izlenerek büyük bir başarı elde etmişti.

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