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LG’nin yeni monitörü eğitime bakışı değiştiriyor

10/30/2017
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Bilgi çağında teknoloji temelli eğitim artık vazgeçilmez. Bu nedenle ideal eğitim ortamları oluşturmak ve yeni kuşakları geleceğe hazırlanmak için okullarda kod yazımı, üç boyutlu teknoloji kullanımı, bilgisayar laboratuarları, uzaktan eğitim, her geçen yıl hızla yayılıyor. LG, bu amaçla eğitim dünyası için benzersiz ürünler geliştirmeye devam ediyor. LG’nin yeni ultra geniş kavisli monitörleri, özellikle bilgisayar temelli eğitim alan öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. 178 derece görüş açısı sunan kavisli ergonomisi, 21:9 ekran ölçüsü insan anatomisi için ideal algılama özelliği sağlıyor. Üzerinde çalıştığınız konuda görüş alanınızı saran, adeta bilginin içinde hissettiren LG UltraGeniş kavisli monitörler, algılamayı kolaylaştırıyor.

 

Bilgisayar temelli eğitim laboratuarlarında hızla ilk tercih olmaya başlayan LG UltraGeniş kavisli monitörler, özellikle güzel sanatlar, grafik tasarım, animasyon, oyunlaştırma, kod yazımı, produksiyon, dijital içerik üretimi gibi alanlarda eğitim gören öğrenciler için ideal özellikler sunuyor.

 

Profesyonellerin de tercihi

LG’nin kavisli 34 inç Quad HD çözünürlüğe sahip 3440x1440 çözünürlüklü UltraWide monitörü (Model 34UC98) ekran yüzeyinin neredeyse tamamını kullanıyor. Monitör, yaratıcı profesyoneller için daha fazla resim ve video alanı veriyor. 21:9 Kavisli UltraWide birçok farklı çoklu görüntü ayarı seçeneği sunarken, borsacılar ve birçok veriyi aynı anda takip etmek isteyen tüm finansal profesyoneller için de üretkenliği artırıyor.

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