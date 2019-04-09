LG’nin Yeni Nesil Ürünleri InnoFest MEA 2019’da

LG’nin öncü ürünleri ve yenilikçi teknolojileri tüketicilere kolaylık sağlıyor.

LG Electronics (LG), InnoFest Orta Doğu ve Afrika (MEA) 2019'da en son premium yaşam alanı çözümleri serisini tanıttı. 9-11 Nisan tarihleri arasında Güney Kore’de düzenlenen etkinliğe, Orta Doğu ve Afrika’dan iş ortakları, bayiiler ve medya mensupları katılarak, LG’nin devrim yaratan teknolojilerini görmenin yanı sıra, 2019 yılı stratejilerini ve önceliklerini de dinleme imkanına sahip oldular.

LG, 2019’da, geniş ürün portföyünü, gelişmiş yaşam için birinci sınıf çözümler sunan entegre bir hizmet olarak yeniden konumlandırdı. LG'nin Ar-Ge girişimlerinin merkezi olan LG Science Park'ta yer alan InnoFest MEA 2019, şirketin en son yeniliklerinin gerçek hayata katkılarını gözler önüne serdi. Birkaç 'yeniden yaratılan' yaşam alanını içeren sergi, ziyaretçilere LG ThinQ, LG SIGNATURE ve LG Objet serilerinin amiral gemisi olan ev aletlerini görme şansını verdi. Tasarım ve fonksiyona özel önem veren LG, tüketicilerin hayatlarına daha fazla verimlilik, rahatlık ve keyif katıyor.

Konuklar, LG ThinQ alanında, LG’nin yapay zekası sayesinde evle kablosuz şekilde bütünleşen, bağlı ve fütüristik bir yaşam tarzını deneyimlediler. LG’nin tasarım odaklı premium markaları LG Objet ve LG SIGNATURE ise, etkileşimli ekranlarda üstün stil ve pratiklik uyumunu gösterdi.

LG’nin teknoloji ve tasarımın sınırlarını zorlayan ürünü LG SIGNATURE OLED TV R (model 65R9), InnoFest’te büyük ilgi ile karşılaştı. Dünyanın ilk kıvrılabilir televizyonu olan LG SIGNATURE OLED TV R, sadece CES’te 70 ödüle layık görüldü. LG SIGNATURE OLED TV R, LG’nin Ar-Ge ve üretim tekniklerindeki gücünün bir başka hatırlatıcısı olarak hizmet veriyor.

InnoFest MEA ayrıca, yeni trendleri ortaya çıkarmak ve etkili stratejiler oluşturmak için büyük verilerin ne kadar güçlü bir araç olabileceği hakkında bir konuşma yapan “büyük veriler” uzmanı Song Gil-young'u da ağırladı. Katılımcılara ayrıca LG’nin en gelişmiş üretim tesisi olan Changwon’u gezme fırsatı verildi.

LG’nin Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Mr. James Lee, “InnoFest'te de görüldüğü üzere, ürünlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz ve tüketicilerin hayatlarını daha kolay hale getiren yeni ürünler sunuyoruz. 'Açık' stratejimiz ve benzer kuruluşlarla ortaklıklar sayesinde yerel çözümler sunmaya ve teknoloji izniyle durumumuzu yeniden doğrulamaya devam edeceğiz” dedi.