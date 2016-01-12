LG’nin yeni UHD TV ürünleri CES 2016’da büyük beğeni topladı

LG’nin 2016’da kullanıcıların beğenisine sunacağı HDR özellikli 4K TV’ler gelişmiş görüntü kalitesi ve çok daha güçlü özelliklerle geliyor.

LG Electronics’in en yeni ve en inovatif TV ürünleri, CES 2016 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda tanıtıldı. LG’nin sunduğu IPS TV’ler arasında 65 inç UH9500 ve 86 inç UH9550 modelleriyle birlikte 65 inç UH8500 ve 75 inç UH8550 modelleri de yer aldı. Tüm bu SUPER UHD TV modelleri ise gelişmiş bir görüntü ve ses kalitesiyle beraber HDR (yüksek dinamik aralık) ve LG’nin dikkat çekici ULTRA Slim tasarımını içeren özellikleri de kullanıcılarına sunuyor.

LG’nin en önde gelen modellerinden olan UH9500 ve UH9550’nin ikisi de True Black Panel ve Contrast Maximizer gibi inovasyonları içeren endüstrideki en gelişmiş IPS ekranlara sahipler. Patentli True Black Panel teknolojisi ekranda oluşan yansımaları en aza indirerek kontrast oranını geliştirirken, Contrast Maximizer özelliği ise çok daha fazla bir derinlik ve kontrast sunarak ekrandaki nesnelerin arka plandaki görüntüden oldukça rahat bir şekilde ayırt edilebilmesini sağlıyor.

HDR teknolojisinin keyfini çıkarın

HDR Plus teknolojisi ise UH9500 ve UH9550’nin 4K HDR içerikleri en ideal şekilde görüntüleyebilmesini sağlıyor. Buna ek olarak LG’nin Ultra Luminance teknolojisi ise görüntüdeki parlak ve karanlık bölgelerin arasındaki kontrastı mükemmel bir şekilde geliştirerek HDR efektinin etkisini artırıyor. HDR uyumlu HDMI bağlantı noktaları ve SDR’dan HDR’a çevirici özelliği sayesinde, kullanıcılar her kaynaktan HDR içeriklerin keyfini çıkarabiliyor.

Bir milyardan fazla renk üretiyor

Renk üretimini geliştirmek amacıyla LG’nin ColorPrime Plus özeliğini kullanan TV’ler bu sayede ekranda gösterilecek renk skalasını oldukça genişletebiliyorlar. Genişletilmiş renk spektrumu sağlayan bu teknoloji ile daha geniş bir aralıkta tonlamalar ve gölgeler işlenebilirken, çok daha derin ve gerçekçi görüntüler oluşturulabiliyor. LG’nin bir başka inovasyonu olan Billion Rich Colors ise 10 bit panel ve 10 bit işlem gücü ile UH9500 ve UH9550’ye bir milyardan fazla renk üretebilme gücü veriyor. BT.2020 desteği sayesinde gelecek nesil yayıncılık ve dağıtım standartlarına uyum sağlayan LG UHD TV’ler, hem gelecekle uyumlu hem de yüksek bir renk üretim oranına sahipler.

Eşsiz LG tasarımı ile muhteşem görüntü ve ses bir arada

LG’nin yeni tasarım konseptinin uygulandığı UH9500 modeli, bu sayede kendinden önceki modellerden çok daha ince bir yapıya sahip. Panel ve arka kapak arasındaki boşlukların azaltılmasıyla ortaya çıkan ultra ince 6.6 mm’lik ekran derinliği ve neredeyse görünmez olan ekran çerçevesi sayesinde TV adeta havada süzülüyormuş gibi bir görüntüye sahip. UH9500’ün ses özellikleri de başka bir cihazda bulunamayacak türden, üstün kaliteli ses sistemleri üreticisi Harman\Kardon ile olan iş ortaklığı çerçevesinde geliştirildi. LG’nin yeni Magic Sound Tuning özelliği, izleyicilerin bulunduğu ortamı analiz edip ölçümleyerek, ses özelliklerini içinde bulunduğu odaya uygun şekilde düzenliyor.

UH9500 ve UH9550’in özelliklerine benzer olarak UH8500 ve UH8550 modelleri de ColorPrime Plus, Billion Rich Colors ULTRA Luminance ve Contrast Maximizer özelliklerini farklı tasarım kombinasyonuyla birlikte sunuyor. LG aynı zamanda 2016’nın ikinci yarısında piyasaya sunmayı planladığı ilk üretime hazır 98-inç 8K SUPER UHD TV’si ile ilgili detayları da açıkladı.

LG Electronics Ev Eğlence Sistemleri Başkanı ve CEO’su Brian Kwon ise konuyla ilgili olarak: “En yeni HDR özellikli SUPER UHD TV’lerimizin sadece pazarda değil aynı zamanda kullanıcılarımızda da büyük bir heyecan yaratacağına olan inancımız tam. Şu anda sektörde OLED ve IPS TV teknolojilerinin ikisine de odaklanan ve bu ikili stratejiyle öne çıkan tek marka biziz. Bu yaklaşımımız da görüntü teknolojilerinden herhangi birisini diğerinin önüne koymadığımızı kanıtlıyor” şeklinde konuştu.