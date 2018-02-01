Müşteri Memnuniyetini Hedefleyen Premium Ürünler, LG Innofest 2018’e Yön Veriyor

Global teknoloji üreticisi ve lideri LG Electronics, en yeni premium ürünlerini tanıtmak amacıyla her yıl iki gün boyunca iş ortaklarını Innofest adı verilen organizasyonda ağırlıyor. Şirket, Innofest’in 2018 ayağında da çarpıcı ürün gamını gözler önüne serdi.

Innofest 2018, bu yıl Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nden 300’ü aşkın perakendeci, iş ortağı ve müşterinin katılımıyla gerçekleşti. LG etkinlik ile beraber “ultra-premium” ürün geliştiricisi vizyonunu pekiştirmenin yanı sıra, en yeni ürünlerini ve çığır açan teknolojilerini katılımcılarla buluşturarak karlı bir şekilde büyümeyi hızlandırmayı hedefliyor.

Innofest 2018 etkinliğinde konuşan LG Electronics Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Kevin Cha şunları söyledi: “Günümüzde işletmeler her zaman olduğundan daha hızlı bir şekilde gelişiyorlar. Bu zorlu süreç boyunca başarıya ulaşmak ve bu noktada istikrarı yakalayabilmek için yaşanan bu değişime biz de ayak uyduruyoruz. Bölgeye yönelik geliştirdiğimiz premium ürün stratejisinden yola çıkarak Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’ndeki büyüme hızını ve karlılığı artırabilmek için iş planlarımızın temelini oluşturan çeşitli kanal ortaklarımızla çalışmayı sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Etkinlikte LG, 2018 yılında pazara sunacağı premium ürünlere odaklandı. Ön plana çıkarılan bu ürünler arasında, CES 2018’de tanıtılan ve sektörde çığır açan a9 Akıllı İşlemciye sahip 65 inçlik OLED TV LG W8; devrim niteliğindeki aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkama özelliği ile tüketicilerin hayatını kolaylaştıran LG TWINWash™ çamaşır makinesi; dünya çapındaki estetik tasarımıyla büyük övgü toplayan LG InstaView buzdolabı yer aldı. LG’nin adından en çok söz ettiren premium ürün serisi olan LG SIGNATURE kapsamındaki LG SIGNATURE OLED TV, LG SIGNATURE Buzdolabı, LG SIGNATURE TWINWash™ çamaşır makinesi ve LG SIGNATURE Hava Temizleyici ürünleri de etkinlikte büyük beğeni topladı.

2018’de ayrıca gelişmiş Inverter teknolojisine sahip yeni klima çözümleri önemli bir yer tutacak. Geleneksel klimalar sadece açılıp kapatılabilirken, LG’nin Inverter teknolojisi bu döngüleri kontrol ederek soğutma işlemini çok daha verimli bir şekilde yönetebiliyor.

LG'nin akıllı Invertor teknolojisi, tasarruf sağlamayı tüketicilere ilk kullanımdan itibaren sunarak markayı beyaz eşya sektöründe yepyeni bir boyuta taşıyor. Akıllı Invertor kompresör teknolojisi, modern tüketiciler için özel olarak tasarlanmış olağanüstü performans özeliklerine sahip bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Günümüzde tüketiciler, evde kullanacakları cihazları seçerken birçok farklı özelliği gözden geçirmeye ve enerji verimliliği konusuna daha fazla önem vermeye başladılar.

Innofest 2018’de sergilenen bir diğer önemli teknolojik yenilik ise, LG’nin Nesnelerin İnterneti ekosistemi ve yapay zeka çalışmaları kapsamında yoğun bir şekilde odaklandığı devrim yaratan akıllı robotları oldu.

LG, CES’te ödülleri topladı

LG Electronics (LG), CES® 2018'de OLED TV'nin yeni serisiyle (model C8) dördüncü kez üst üste Engadget tarafından verilen “CES En İyi TV Ürünü” ödülünü alırken, toplamda 90’ın üzerinde ödüle layık oldu. LG ayrıca, LG InstaView ThinQ ™ buzdolabı ve LG 4K UHD projektörü ile de çok sayıda ödül kazanmayı başardı.

LG Electronics Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Pazarlama Direktörü Derek Sim konuyla ilgili şunları söyledi: “LG, elektronik ve beyaz eşya sektöründe dünya lideri olmayı sürdürüyor. Şirket olarak kullanıcıların yaşamlarını iyileştirme vizyonumuzun ötesinde onlar için kesintisiz gündelik deneyimler sunan teknolojik değişimlere öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir, yenilikçi ve pazara yön veren premium ürünler üretme felsefemiz ise, en büyük motivasyon kaynağımızı oluşturuyor.”

Innofest 2018, LG’nin 2018 yılı premium ürün stratejisini Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde bir adım öteye taşıyabilmesi için stratejik bir platform oluşturdu. LG etkinlikte; kurumsal marka imajını geliştirmenin yanı sıra, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek premium ve amiral gemi model lansmanları ile de kârlı büyümeye odaklanacakları mesajını verdi. LG'nin en yeni ürünleri, LG'nin yenilikçi liderliğinin gerçek boyutunu ve şirketin tüketici odaklı anlayışa olan tutkusunu vurguluyor.