Music Flow P5 ve SoundPop 360 ile çevrenizdeki müziğe hükmedin!

LG, Music Flow P5 ve SoundPop 360 ile güçlü bir ses deneyimini taşınabilirlik ve eşsiz bir tasarımla birleştiriyor.

LG Electronics, kablosuz ses sistemleri koleksiyonunu IFA 2015’te tanıtacağı iki yeni Bluetooth hoparlörle genişletiyor. LG Music Flow P5 ve SoundPop 360, ses kalitesinden ödün vermek istemeyen kullanıcıların isteklerini karşılamanın yanında taşınabilirlik özellikleriyle üstün bir esneklik sunuyor.

LG Music Flow P5, kullanıcıların her yere taşıyabilecekleri kadar portatif olmanın yanı sıra bir o kadar güçlü ses çıkışına sahip bir hoparlör olarak öne çıkıyor. LG’nin akıllı Music Flow serisinin bir üyesi olan P5, Auto Music Play özelliğini de desteklemesi sayesinde otomatik olarak kapsama alanındaki tüm cihazlardaki müzikleri çalabiliyor. Şarj edilebilen bataryası ile 15 saat aralıksız müzik çalabilen Music Flow P5, tek bir şarjla bütün gün kullanılabiliyor. Music Flow P5 ve P7, LG’nin kablosuz ses sistemleri teknolojilerinde en şık tasarımlı, kullanışlı ve gelişmiş cihazları sunmaktaki kararlığının en açık göstergesi.

SoundPop 360 ile parti keyfiniz kesintisiz sürsün

LG günümüz dinleyicilerinin isteklerini karşılayabilmek amacıyla SoundPop 360’ı üstün bir taşınabilirlik özelliğine sahip olacak şekilde tasarladı. Hoparlörün kahve termosunu andıran yeni nesil tasarımı, kullanıcıların günlük hayatlarına kolayca uyum sağlayabilecek bir nesneye dönüşmesini sağlıyor. Kolay kullanımlı LG SoundPop 360, her türlü iç dekora uyum sağlayarak, diğer eşyalarınızla anında bütünleşebiliyor.

SoundPop 360’ın küçük boyutuna rağmen şaşırtıcı derecede güçlü sesi ve kalitesi, LG’nin Ev Eğlence Sistemleri ve Mobil İletişim bölümlerinin yakın çalışmasının bir sonucu olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Silindir şekilli 360 derecelik hoparlörü sayesinde dinleyicinin hangi noktada bulunduğu fark etmeksizin her yöne mükemmel bir şekilde ses verebiliyor. 20 saatlik kullanım süresiyle tüm gece boyunca parti verebilmenize imkân tanıyor. LG SoundPop 360 ile istediğiniz mekâna istediğiniz müziği taşıyabilirsiniz.

LG’nin eşsiz bağlantı özellikleriyle her kaynaktaki müziğe ulaşın

LG’nin tanıtacağı iki cihaz da sadece LG kablosuz ses sitemlerinde yer alan üstün özellikleri kullanıcılarına sunuyor. Multi Point özelliği ile hoparlörler birden fazla Bluetooth cihaza bağlanarak eş zamanlı olarak iki farklı kullanıcının müziğini paylaşabilmesine imkân tanıyorlar. Dual Play özelliği ise, dinleyicilerin iki farklı LG Bluetooth hoparlörü tek bir mobil cihaza bağlayabilmelerini sağlıyor. Bu özellik stereo modu gibi çok daha fazla özelleştirilebilen özellikler de sunuyor. Ek olarak TV Sound Sync özelliği sayesinde her bir hoparlör Bluetooth bağlantılı TV’lerle eşleştirilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar kişiye özel olarak TV’deki sesi dinleyebiliyorlar.

LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Min Byung-hoon ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Nesnelerin İnterneti teknolojilerinde lider bir marka olarak kullanıcıların beğenisine sunduğumuz inovatif ses sistemleriyle Seslerin İnterneti (Internet of Audio) çağını başlatmak istiyoruz. Kablosuz ses sistemleri alanındaki bu amacımızı başarabilmek için en üstün ses ve ağ bağlantısı teknolojilerini bir araya getiriyoruz. LG’nin Wi-Fi bağlantılı inovatif Music Flow hoparlörleriyle dinleyicilerin kaliteli bir ses sistemiyle müzik dinleme anlayışlarında yeni bir pencere açıyoruz” şeklinde konuştu.