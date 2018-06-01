Çok daha hızlı ve akıllı bir V serisi telefon: LG V35 THINQ

LG Electronics (LG), üst sınıf multimedya akıllı telefonlarından V serisinin en son üyesi LG V35ThinQ‘i tanıttı. LG V35ThinQ sunduğu daha hızlı performans, iyileştirilmiş fotoğraf kalitesi, üstün ses ve yapay zeka özellikleriyle V serisi platformuna yeni bir enerji katıyor. V serisinin en yeni cihazı Haziran ayından itibaren Amerika kıtasında, ardından da Asya, Orta Doğu ve Afrika’daki pazarlarda satışa sunulacak.

Cihaz, sahip olduğu 6GB RAM ve 64GB/128GB dahili depolamanın yanı sıra en son Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ile güçlendirilerek en talepkar kullanıcıların bile ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye getirildi.157 gr ağırlığında, 7.3 mm kalınlığında olan LG V35ThinQ’te 2880x1440 çözünürlüğe sahip 6 inçlik 18:9 OLED FullVision ekran bulunuyor. Ekran çizilmelerine karşı dayanıklı Corning® Gorilla® Glass 5 ile güçlendirilmiş telefon, toz ve su geçirmezlik konusunda da IP68 sertifikasına sahip. LG V35ThinQ ayrıca ABD Savunma Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği MIL-STD 810G Transit Drop Test’in 14 kategorisini başarıyla geçerek sağlamlığı ve zorlu koşullardaki performansından da geçerli not aldı.

Daha iyi ve daha akıllı bir kamera

LG V35ThinQ, ilk olarak yeni LG G7 ThinQ ile duyurulan Süper Geniş Açı özelliklive 16MP lensli arka çift kamera modülüne de sahip. Süper Geniş Açılı kamera, kenarlardaki görüntü bozulmasını engelleyen özelliğiyle önceki modelden çok daha keskin ve doğal fotoğraf çekimine imkan veriyor. 5MP’den 8MP’e yükseltilen ön kamera ise mükemmel selfie çekimlerine imkan veriyor.

LG V35ThinQ’te bulunan yapay zeka bağlantılı kamera, sahip olduğu 19 farklı çekim moduyla kullanıcıların her seferinde daha iyi fotoğraflar çekmesine de yardımcı oluyor. Kullanıcılar LG V35ThinQ’ ile ayrıca ön ve arka kamerayla bokeh efektli çekimler gerçekleştirebildikleri Portre Modu’na, deklanşöre basmadan önce ve sonrasındaki görüntüyü kaydeden Canlı Fotoğraf özelliğine ve eğlenceli yüz tanıma özelliğini kullanarak 2 ya da 3 boyutlu efekt eklemeye de sahip olacaklar.

V30SThinQ’in düşük ışıklı ortamlardaki fotoğraf becerisini geliştiren V35ThinQ, yeni Süper Parlak Kamerası ile düşük ışıkta çekilen fotoğrafların yaklaşık olarak 4 kat daha aydınlık olmasını sağlıyor. Yapay zeka algoritması, piksel düzenleme ve gelişmiş yazılım işleme teknikleriyle loş ortamlarda çekim yaparken en iyi ayarları belirliyor.

Yapay zeka özellikleri hayatı daha pratik hale getiriyor

LG G7ThinQ’in ardından hayata geçirilen en yeni V serisi akıllı telefonda Google Asistan ve Google Photos’un yanında kamera uygulamasında Google Lens özelliği de bulunacak. Kullanıcılar Google Lens ile sadece kamerayı doğrultarak belirli noktalar, bitkiler, hayvanlar ya da kitaplar hakkında daha fazla bilgi edinebilecekler. Ayrıca kamerayla doğrudan web sitelerini dolaşabilecek, kişilere kartvizit ve ajandaya etkinlik atayabilecekler.

Süper Uzak Alan Ses Tanıma (SFFVR) teknolojisi sayesinde Google Asistan’a 5 metre mesafeden erişilebilecek. SSFVR, arka plandaki televizyon ve trafik gibi seslere rağmen ses komutlarını doğru bir şekilde anlayabilecek.

Üç Boyutlu Yüksek Kaliteli Ses

V35ThinQ’teki Hi-Fi Quad DAC özelliği son teknolojiye sahip kulaklıklarla birlikte çok daha zengin bir ses deneyimi sağlıyor. DTS:X ile kullanıcılar hareket halindeyken bile dinlemek istedikleri her şeyin keyfini 7.1 kanala kadar üç boyutlu sesle çıkartabilecek.

LG Electronics Mobil İletişim Şirketi Başkanı Hwang Jeong-hwan LG V35 ThinQ’in bu yılın başında duyurdukları var olan ürünlerine yeni eklemelerle pazara sürülmesi olarak niteledikleri denenmiş ve başarılı olmuş bir stratejinin parçası olduğunu belirtiyor. “LG V35 ThinQ, performansı ve kullanışlılığı artıran dikkatli bir şekilde üzerinde düşünülmüş güncellemelerle eksiksiz ve güçlü bir multimedya akıllı telefon arayan herkes için doğru bir seçenek olacak.”

Özellikler:*

-İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 845 Mobil Platformu

- Ekran: 6.0 inç 18:9 QuadHD+ OLED FullVision Display (2880 x 1440 / 538ppi)

-Hafıza:

V35+ ThinQ: 6GB RAM / 128GBROM / microSD (2TB’a kadar)

V35 ThinQ: 6GB RAM / 64GB ROM / microSD (2TB’a kadar)

-Kamera

-Çift Arka:16MP Süper Geniş Açı (F1.9 / 107°)

16MP Standart Açı (F1.6 / 71°)

Ön: 8MP Geniş Açı (F1.9 / 80°)

-Pil: 3,300mAh

-İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

-Boyut: 151.7 x 75.4 x 7.3mm

Ağırlık: 157g

-Ağ: LTE-A 4 Band CA

-Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 uyumlu)

-Renkler: Yeni Aurora Siyahı, Yeni Platin Grisi

-Diğer: AI CAM / AI Dokunmatik / Süper Parlak Kamera / Süper Uzak Mesafe Ses Tanıma / Googles Lens / IP68 Su ve Toza Dayanıklılık / MIL-STD 810G Uyumlu / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / DTS: X 3D Surround Sound / HDR10 / Kristal Parlaklıkta Lens / Google Daydream / Ses Tanıma / Yüz Tanıma / Parmak İzi Sensoru / Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Teknoloji / Kablosuz Şarj / FM Radyo