Oscar Ödüllü Yönetmen Francis Ford Coppola LG OLED TV’nin Teknolojisinin Diğer Tüm TV’lerin Üzerinde Olduğunu Söyledi

LG OLED TV’nin benzersiz görüntü kalitesi yönetmenlerin sinematik bakış açısına daha önce benzeri olmayan bir şekilde hayat veriyor.

LG Electronics tarafından sunulan bir videoda dünyaca ünlü yönetmen Francis Ford Coppola LG OLED TV’yi sinematik ev eğlence sistemlerinin en son noktası olarak konumlandırıyor.

LG OLED TV’nin sunduğu kusursuz renkler sektörün önde gelenleri tarafından “şimdiye kadarki en iyi görüntü kalitesi” olarak nitelendiriliyor. LG OLED TV, film yapımcıları için sınırları aşan ve daha önce hayal bile edilemeyecek şekilde içerik yaratacak yolları oluşturuyor. Coppola’nın günümüz TV teknolojisinde bir zafer olarak nitelenen üstün görüntü kalitesini vurgulayan OLED TV için yaptığı övgüler diğer Oscar ödüllü yönetmenlerin övgüleriyle benzerlik taşıyor.

Francis Ford Coppola, iki Oscar ödüllü kült filmi Apocalypse Now’ı ilk kez LG OLED TV’de izlediğinde fazlasıyla etkilendiğini vurguluyor. “Bu sadece 40 yıl önce yönetmen koltuğunda otururken hissettiklerimi bana yansıtmasından değil, aynı zamanda filmi görmek istediğim gibi görebilmemden kaynaklanıyor. Her sahne çok canlı ve etkileyiciydi. Her detay son derece açık ve sarsıcıydı. Perdeye uyarlanırken kaybolan pek çok detay tekrar eski günlerdeki görkemine kavuşmuştu.”

Kusursuz siyah ve canlı renkler

İlk olarak 2014’te satışa sunulan ve hem uzmanlar hem de tüketiciler tarafından pazardaki en iyi görüntü kalitesine sahip ürün olarak nitelenen LG OLED TV artık yepyeni bir televizyon kategorisi olarak kabul ediliyor. Gerçeğe en yakın görüntüler ve en kusursuz siyahı yaratabilmek için OLED ekranın her bir pikseli kendi ışığını kendi açılabiliyor ya da tamamen kapatılabiliyor. OLED teknolojisi ile tüketiciler herhangi bir LCD ya da LED TV’nin sağlayamayacağı geniş görüş açılarından kusursuz siyahlar ve canlı renklerle büyüleyici görüntülerin keyfini çıkartabiliyor. LG OLED TV’nin siyahı herhangi bir LCD panelin sağlayacağından 200 kat daha derin ve sonsuz kontrast oranıyla daha önce hayata geçirilemeyen renkleri yaratıyor.

Apocalypse Now’ı çekerken 1.5 yılını bir ormanda geçirdiğini açıklayan Coppola sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu görüntülere bakmak bana en mükemmel görüntüyü yakalamak için tüm film boyunca yaşadığımız birçok zorlu anlara götürdü” ve ekliyor:

“Düşünün ki tüm bunları yaşıyorsunuz ve seyirciler filmi benim göstermek istediğim gibi göremeyecekleri gelişmiş teknolojiye sahip olmayan televizyonlarda izliyorlar. Bu sebeple, LG OLED TV’nin teknolojisiyle diğer televizyonların karşılaştırılması yersiz olacaktır. LG, evinize ya da bir OLED ekrana ulaşacak kadar şanslı olduğunuz her yere çok canlı, çok keskin görüntüyü ulaştırıyor. ”

Francis Ford Coppola ile yapılan röportaja aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=M37FFfQjbms

HDR teknolojisi uyumlu yeni seri çok yakında Türkiye’de!

Yeni görüntü teknolojisinin üçüncü kuşağını sunan LG’nin 2016 OLED TV ürünleri Haziran ayı içerisinde Türkiye’de satışa sunulmaya başlayacak. Yeni LG OLED TV ürün gamı yüksek dinamik aralığıyla (HDR) en üstün izleme deneyimini yaşatmayı vaat ediyor.

LG, 2016 OLED TV gamı ile HDR deneyimini sunan ilk markalardan çünkü dünyanın lider yayın kuruluşları, film stüdyoları ve tüketici elektroniği üreticilerinin sunduğu HDR10 ve DolbyVision™ HDR teknolojisi de dahil olmak üzere sektörün kullandığı HDR formatlarını destekliyor. Bunun yanında UHD Alliance (görüntü çözünürlüğü, yüksek dinamik aralığı – HDR, doruk ışıklılık, siyah seviyeleri ve geniş renk skalası gibi özelliklerin kurumun performans standartlarına uygunluğuna göre verilen sertifikasyon programı) tarafından da “Ultra HD Premium” sertifikasıyla da ödüllendirildi.

LG OLED TV’nin HDR’la birlikte daha kaliteli detaylara sahip görüntü veren kusursuz siyahları ortaya çıkaran benzersiz özelliği kullanıcılara gerçek yaşamla birebir görüntüleri sunuyor. Bununla birlikte, ekrana uygun hale getirilirken kaybolan orijinal detaylara tekrar hayat veriyor ve OLED TV’yi HDR içerikle en uygun araç haline getiriyor.

LG OLED TV hakkında daha fazla bilgi için: /tr/oled-tv