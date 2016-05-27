Projeni yolla LG G5 kazanma şansını yakala!

LG Electronics’in düzenlediği ve katılımcıların LG G5’in yeni oyun arkadaşıyla ilgili projelerini paylaşacakları yarışmada en beğenilen projeye sahip kullanıcılar LG G5 kazanma şansını elde edecekler.

LG Electronics’in akıllı telefon dünyasını yeniden şekillendiren tek parça metal gövdeli ve modüler tasarımlı amiral gemisi LG G5, yeni oyun arkadaşını arıyor. LG Electronics tarafından düzenlenen ödüllü yarışmada katılımcılar, www.lgg5vearkadaslari.com internet sitesi üzerinden LG G5’in yeni oyun arkadaşıyla ilgili öneri ve projelerini paylaşıyorlar. Şimdiden 5 bine yakın projenin paylaşıldığı yarışma büyük bir heyecanla devam ediyor.

Kullanıcılar www.lgg5vearkadaslari.com mikro sitesinden kayıt oluşturarak veya facebook ve twitter üzerinden giriş yaparak yarışmaya katılabiliyorlar. Sonrasında ise yarışma sitesinden Proje Ekle diyerek proje adı, özellik ve fonksiyonlarını belirledikten sonra hayallerindeki LG G5’in rengini seçebiliyorlar. Projeleriyle ilgili bilgileri kaydeden kullanıcılar eğer varsa LG G5 için tasarladıkları yeni Oyun Arkadaşının çizimlerini de projelerine ekleyebiliyorlar. Yapılacak değerlendirme sonucunda ise en çok beğenilen üç projenin sahibi LG G5 kazanma şansını yakalayacak.

Oyun arkadaşları sayesinde LG G5 ile ister 360 derece çekim yap, ister VR deneyimi yaşa! Her bir arkadaşı farklı bir eğlence sunan LG G5’in bir sonraki özelliği ne olsun istersin? Hayalindeki yeni özelliği projelendir ve bize gönder! Yeni arkadaşını sen bul, LG G5 kazan!

LG G5 mikrositesi: /tr/akilli-telefon/g5/lgg5

Yarışma mikrositesi: https://lgg5vearkadaslari.com/#