PUBG TAMGAMELigi’nin Ana Sponsoru LG Electronics Oldu!

20.03.2018 – PUBG Corp. tarafından geliştirilen, 40 Milyondan fazla oyuncusu ve Steam üzerinde 3.3 Milyon anlık oyuncu rekoru ile dünyada ve ülkemizde bir fenomen halini almış hayatta kalma oyunu PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG), LG Electronics’in ana sponsorluğunda Türkiye’deki PUBG ve eSpor severler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Oyunun Türkiye, Azerbaycan ve Arap ülkelerinden sorumlu, eSpor konusunda 7 yıllık tecrübeye sahip Nfinity Games’in oyun portalı TAMGame ve yeni teknoloji harikası oyun monitörleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan LG Electronics, eSpor severleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenecek resmi turnuvalar ve Haziran ayında gerçekleşecek büyük finale davet ediyor.

3 ay boyunca toplam 400 takım, 1600 oyuncunun katılacağı resmi turnuvalar ile takımlar, Haziran ayındaki finallerde mücadele edecek son 72 takım arasına girmeye ve lig mücadelesinde en üst seviyeye çıkmak için hayatta kalmaya çalışacaklar.

Haziran ayında ise bu 72 takım mücadele edecek ve 20 takım Haziran ayının sonunda gerçekleşecek offline turnuvaya adını yazdıracak!

Toplamda 60,000 dolarlık nakit ödülün dağıtılacağı LG PUBG TAMGAME Ligi’nin finalinde şampiyon olan takım, nakit ve ekipman ödüllerinin yanı sıra yurtdışında gerçekleşecek olan PUBG turnuvasında ülkesini temsil etme fırsatını kazanacak!

LG Electronics ana sponsorluğunun yanı sıra, ülkemizin önde gelen popüler oyun satış sitesi GameSatış da Lig’e destek veriyor. GameSatış Haziran sonu gerçekleşecek offline finalin bilet satışlarını da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

23 Mart Cuma günü Türkiye saati ile 16:00’de başlayacak LG PUBG TAMGAME Ligi’nin Mart ayı kayıtları, 18 Mart Pazar günü açıldı ve 22 Mart Perşembe gününe kadar kayıtlar yapılabilecek.

LG PUBG TAMGAME Lig maçlarını ve haberlerini www.pubgtgl.com üzerinden takip edebilirsiniz.

Her hafta Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleşecek maçları Türkiye Resmi PUBG Twitch hesabı www.twitch.tv/battlegroundstr üzerinden izleyebilirsiniz.

Hayatta kalmak için çevrenizi iyi görmelisiniz!

LG’nin NVIDIA G-SYNC™ ve 144Hz yenileme hızına sahip 32 inch’lik monitörü LG 32GK850G-B sayesinde LG PUBG TAMGAME Lig maçları çok daha heyecanlı geçecek. Sahip olduğu gelişmiş oyun özellikleri ile oyuncular kendilerini oyunun içinde hissedecekler. Crosshair özelliği, hedefi ekranın ortasına yerleştirerek FPS oyunlarında nişan alma hassasiyetini geliştiriyor ve bu monitörü özellikle PUBG için ideal hale getiriyor. Dynamic Action Sync sayesinde oyunun içindeki aksiyonda herhangi bir kesinti yaşanmazken, Black Stabilizer ile en karanlık sahnelerde bile detaylar en ince ayrıntısına kadar yakalanabiliyor. Çevre aydınlatması ise oynanan oyuna göre ekranın arkasından verdiği ışıkla oyuncuları farklı bir atmosferin içine çekiyor. LG’nin 16:9 görüntü oranına sahip 32GK850G-B monitörünün desteklediği NVIDIA G-SYNC sayesinde de ekran yırtılmasını ortadan kalkarak takılma ve giriş gecikmeleri en aza inerken, daha yumuşak ve daha hızlı bir oyun deneyimi yaşanıyor. Yüksek yenileme hızı da oyunların geleneksel 60Hz veya 75Hz olan monitörlere kıyasla çok daha kesintisiz ve net olmasına imkan veriyor.