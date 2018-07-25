Q serisinin en yeni akıllı telefonu LG Q7+ Turkcell mağazalarından satışta!

LG Electronics’in (LG) Q serisi telefolarının en yeni modeli LG Q7+’ın Türkiye’de satışları başladı. Turkcell mağazaları üzerinden kullanıcıyla buluşan LG Q7+, yeni özellikleriyle, Q serisi çıtasını çok daha yukarı taşıyor.

1999TL tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunulan LG Q7+’da 4GB RAM ve 64GB ROM hafıza, portre modu, QLens, Hi-Fi ses sistemi, DTS:X 3D Surround Ses, IP68 su ve toz geçirmez koruma sistemi, hızlı şarj ve parmak izi sensöru gibi pek çok yenilik bulunuyor.

Çok gelişmiş kamera ve ses sistemi

LG Q7+’de bulunan 8MP’lik ön kamerada kalabalık arkadaş gruplarıyla selfie çekimini kolaylaştıran ve arka planın daha iyi görünmesini sağlayan 16MP lik kamera bulunmaktadır. Ön kamerada bulunan portre modu ile de odak dışı arka planlarla bokeh efekti verilerek profesyonel görüntüler oluşturulabiliyor. Fotoğraf meraklıları, LG Q7+’de bulunan ‘Çevreye Duyarlı Otomatik Odaklama (PDAF)’ özelliği sayesinde geleneksel otomatik odaklamadan yüzde 23 daha hızlı çekim yapabiliyor.

LG Q7+ ayrıca şu ana kadar sadece LG'nin birinci sınıf akıllı telefonlarında bulunan QLens’e de sahip. Çok kullanışlı bir fotoğraf makinesi özelliği olan QLens, görüntü tanıma için yapay zeka teknolojisinden yararlanarak kullanıcıların online içerik arama deneyimini iyileştiriyor. QLens ile herhangi bir ürünün fotoğrafı çekildiğinde ürünün hakkında benzer öneriler kullanıcıya sunuluyor. QLens ayrıca binalar ve heykeller gibi simgesel yapılar hakkında bilgi almak amacıyla benzer resimlere ulaşmak için de kullanılabilecek.

DTS:X 3D Surround Ses modeline sahip ilk orta segment telefon olan LG Q7+ ile kullanıcılara 3D dijital ses, 7.1 kanallı ses çıkışı sunuluyor. Yine kategorisinde bir ilk olan LG Q7+’da, yüksek akustikli üst sınıf kulaklık Hi-Fi Quad DAC de bulunuyor.

LG Q7+, yuvarlak kenarlı tasarımıyla rahatlıkla tek elle kullanılabiliyor. Toz ve su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına sahip olan LG Q7+, Qual-comm'un hızlı şarj (QC 3.0) teknolojisi ile 30 dakika içinde yüzde 50’ye kadar şarj edilebiliyor.

LG Q7+' ın arkasındaki akıllı parmak izi sensörü de kullanıcılara telefon kilidini açma, ekran görüntülerini alma ve bildirim çubuğunu kontrol edebilme imkanı sağlıyor.

LG Electronics Türkiye Mobil İletişim Direktörü Junguk Yoon, konuyla ilgili şunları söyledi : “LG Q7+’da sadece LG G7 ThinQ’te bulunan birçok özellik bulunuyor. Bu açıdan pek çok ilki bünyesinde bulunduran LG Q7+’ın fiyat ve performansın mükemmel bir birleşimi olduğunu söyleyebiliriz”

Teknik Özellikler:

İşlemci: 5 GHz Octa

Ekran: 5.5-inch 18:9 FHD+ FullVision Ekran (2160 x 1080 / 442ppi)

Hafıza:

- Q7+: 4GB RAM / 64GB ROM / microSD (2TB’a kadar)

Kamera

- Q7+: Arka 16MP with PDAF / Ön 8MP

Batarya: 3,000mAh

İşletim Sistemi: Android 1 Oreo

Boyutlar: 143.8 x 69.3 x 4mm

Ağırlık: 145g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.2 BLE / USB Type-C 2.0

Renk:

- Q7+: Aurora Siyah / Fas Mavisi