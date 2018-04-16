Televizyonun geleceği LG tarafından dört harfle yazılacak: OLED

Televizyonda rönesans: LG OLED TV

LCD'den LED’e geçişte daha hafif, daha ince bir hale kavuşan televizyonların görüntü kalitesi de gelişti. İlerleyen teknolojinin yanında internet kullanımının da önemli ölçüde artmasıyla televizyonlar daha akıllı hale gelirken, yayın içerik uygulamalarına da entegre edildi. İnternet Servis Sağlayıcıları (ISP'ler), yayın hizmetlerinde büyümeyi sağlamak için altyapılarını geliştirdikçe, televizyon üreticileri de televizyonlarının farklı içerik türlerinden faydalanma yetkinliklerini artırdılar.

Televizyonlarda son 10 yılda gerçekleşen büyük dönüşümlere bakıldığında LG'nin rönesans niteliğindeki OLED teknolojisi ile bu dönüşüme öncülük ettiği görülüyor. LG’nin en gelişmiş ekran teknolojisini sunmak için tasarladığı LG OLED TV'lerde, ekrandaki her piksel ayrı ayrı açılıp kapatılabildiğinden, kaliteden ödün vermeden en net görüntüyü sağlıyor.

OLED TV’yi ilk kez 2012 yılında hayata geçiren LG, bugün de OLED TV pazarında liderliğini sürdürüyor. Ekran teknolojisindeki yenilikleriyle televizyonların evdeki yerini ve televizyon izleme alışkanlıklarını yeniden tanımlayan LG, sürekli devam eden AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla OLED teknolojisini uygun fiyatlarla sunarak, daha fazla tüketicinin daha kaliteli bir televizyon deneyimi yaşamasını sağlıyor.

LG SIGNATURE W8, DeepThinQ teknolojisi temel alınarak tasarlandı

Yakında satışa sunulacak olan LG SIGNATURE W8 OLED TV, LG'nin kişiselleştirilmiş yapay zeka hizmetlerinin diğer yapay zeka servis sağlayıcılarıyla işbirliği yapan ve derin öğrenme yoluyla kendini her gün geliştiren DeepThinQ teknolojisi temel alınarak tasarlandı. LG'nin yapay zeka teknolojisine sahip televizyonları, bir kullanıcının komutuna göre Oyun Modu'na veya Spor Modu’na otomatik olarak geçiş yapabilecek. Örneğin genellikle oyun oynayan ve maç izleyen bir tüketiciye bu kapsamda içerikler sunacak.

Dolby Vision™ ve Dolby Atmos® özelliklerine sahip ilk akıllı televizyon olan LG OLED TV, kullanıcılara ev konforunda birinci sınıf bir sinema deneyimi de sunuyor. Ayrıca Aktif CinemaHDR özelliği sayesinde görüntü kalitesini sahneye en uygun hale getirerek, daha canlı sahneler ve daha gerçekçi görüntüleme deneyimi sunuyor.

Yapay zeka, gelişmiş tasarım, birinci sınıf ses entegrasyonu ve en yüksek çözünürlüğe sahip görüntü kalitesi ile sürekli gelişen televizyonlar artık bir ekrandan çok daha fazlasını sunuyor. Önümüzdeki aylarda piyasaya sunulacak LG'nin yeni OLED TV serisi, benzersiz bir televizyon deneyimi yaşamak isteyenleri bekliyor.