The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri Ocak ayında açıklanıyor. LG, Beyaz Eşya sektöründe ilk 4’te

Pazarlama alanının en etkin ve saygın yayınlarından birisi olan Marketing Türkiye tarafından yapılan araştırma sonucunda LG, Beyaz Eşya sektöründe yapılan final değerlendirmesinde ilk 4’te yer aldı.

LG Electronics, Ocak ayında gerçekleşecek ve halk jürisi tarafından itibarını en çok arttıran markalar bazında yapılan değerlendirme sonrasında Beyaz Eşya sektöründe ödül alacak güçlü Türk markaları arasında ilk 4’te yer aldı.

Pazarlama sektörünün en saygın yayınlarından birisi olan Marketing Türkiye dergisi ile pazar ve tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan Akademetre’nin ortaklaşa düzenlediği “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde bu yıl toplamda 12 ilde binden fazla kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler üzerinden değerlendirme yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan LG Electronics Türkiye Beyaz Eşya Pazarlama Bölüm Başkanı Jiyoung Lee “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde bu yıl 38 ayrı kategori üzerinden yapılan değerlendirme Beyaz Eşya sektöründe güçlü Türk markaları arasında ilk 4 içinde yer almak bizler için gurur verici. LG olarak, kullanıcılarımızın hayatını teknoloji anlamında kolaylaştırma yolunda verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımızı hissediyoruz. Bu durum bizi motive ediyor.“ dedi.