TV Keyfinizi LG Büyük Ekrana Taşıyın

Büyük ekranda üstün görüntü ve ses kalitesi, geniş açılarda bile mükemmel detaylarla gerçekçi bir izleme deneyimi sunan LG Büyük Ekran TV’ler, evleri bir sinemaya ya da bir stadyuma dönüştürüyor. LG Büyük Ekran TV’ler Mayıs ayı boyunca uygun fiyatlarla tüketicileri bekliyor.

Teknolojinin sunduğu imkanlar genişledikçe, dışarıda yapılan sosyal ya da spor faaliyetleri de dijitale, dolayısıyla evlere taşınmaya başlıyor. Her ne kadar lig maçları henüz oynanmasa da espor faaliyetleri her branş için devam ediyor. Dijital platformların sunduğu filmler ve içerikler sinema severlerin büyük beğenisini kazanıyor. Gerçeğe yakın oyunlar oyun severleri ekran başına çağırıyor. Bu noktada, ekran kalitesi büyük önem taşıyor. LG Büyük Ekran TV sahipleri, evlerini kolaylıkla bir eğlence merkezine dönüştürebiliyor. LG Büyük Ekran TV’lerle salonlar bir anda stadyum, sinema salonu ya da bir oyun merkezi haline gelebiliyor. TV’lerin üstün görüntü ve ses kalitesi, gerçeğe en yakın canlılıktaki renkleri izleyicileri bir anda bulundukları atmosferin dışına taşıyor.

Evlerde Gerçek Sinematik Deneyim

Sinema tutkunları büyük ekranda film izleme keyfini artık evlerinde de yaşayabiliyor. Kullanıcılar, LG Büyük Ekran TV’leri sayesinde, Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video, BeinConnect ve BluTV gibi online video platformlarındaki kaliteleri yapımları evlerinin rahatlığında, sinema kalitesinde izleyebiliyorlar. LG’nin üstün görüntü kalitesine sahip Büyük Ekran TV’lerinde görüntü keskinliği artırılarak daha yüksek çözünürlüklü bir görüntü elde ediliyor. LG’nin kullanıcı dostu Smart TV arayüzü webOS, hareket sensörlü Sihirli Kumanda’sı ve Apple AirPlay2 desteği ise, kullanıcıların favori içeriklerine erişimi hiç olmadığı kadar hızlandırıyor. LG Büyük Ekran TV kullanıcılarının tek yapmaları gereken arkalarına yaslanmak ve büyük ekranda sinema deneyiminin tadını çıkarmak oluyor.

Daha Büyük Ekran, Daha Fazla Heyecan

Spor karşılaşmalarının kaldığı yerden devam etmesinin gündemde olduğu şu günlerde, stadyum coşkusunu evlerinde yaşamak isteyenler de LG Büyük Ekran TV’leri tercih ediyor. LG Büyük Ekran TV’ler en iyi spor izleme deneyimi sunmak için tasarlanan gelişmiş görüntü ve ses kalitesi sağlamanın yanı sıra, akıcı hareketler, canlı renkler ve sahadaki tüm aksiyon ve ses ile maç heyecanını evlere taşıyor.

Büyük Ekranda Oyun Deneyimi

LG Büyük Ekran TV’ler, tüm diğer özelliklerinin yanı sıra, en yüksek kalitede oyun deneyimi sunuyor. Düşük giriş gecikmesi ile daha akıcı bir oyun performansı sağlaya LG Büyük Ekran TV’ler, 4K HDR desteği ile yan izleme açılarında bile canlı renkler sağlarken, 5.1 Sanal Surround Ses özelliği ile etkileyici bir ses atmosferi yaratıyor. Ayrıca NVIDIA G-SYNC® uyumluluğu sunan ilk TV üreticisi olan LG, bu özelliğe sahip OLED TV modelleri ile oyun severlere büyük ekranda kusursuz bir PC oyun deneyimi sağlıyor.

70,75,77 ve 86 inç boyutlardaki OLED, NanoCell ve UHD TV seçeneklerine şu link aracılığı ile göz atabilirsiniz: https://www.lg.com/tr/ultra-large-tvs