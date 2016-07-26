Yazın tüm anlarını LG G5 ile ölümsüzleştirmenin ayrıcalığını yaşayın

LG Electronics’in amiral telefonu LG G5, tüm yıl dört gözle beklenen yaz tatilinde geçirilen her anı üstün özellikli kamerası ile ölümsüzleştirme fırsatı sunuyor. Hareketli, dışarıda ve içerde en iyi performansı sağlayan geniş açılı fotoğraf çekimi, özel filtre ekleme, fotoğraf çekildikten sonra kalitesini yükselterek balıkgözü, blur, siyah-beyaz ya da vintage filtre seçenekleri sunan LG G5 ile evin en güzel duvarına asılacak kareler yaratmak mümkün.

Her gün milyonlarca fotoğrafın paylaşıldığı sosyal medya platformlarında en güzel fotoğrafları paylaşmak, kamerayı ayarlamaya çalışırken anı kaçırmamak, kamera özellikleri ve ince yapısı ile kolayca taşınabilir olması nedeniyle LG G5 kullanıcıları için gerçek hale geliyor.

LG Electronics’in amiral telefonu LG G5, tüm yıl dört gözle beklenen yaz tatilinde geçirilen her anı üstün özellikli kamerası ile ölümsüzleştirme fırsatı sunuyor. Hareket halinde de en iyi fotoğrafı çekmeyi sağlaması, dışarıda ve içerde en iyi performansı sağlayan geniş açı lensi, özel filtre ekleme, fotoğraf çekildikten sonra kalitesini yükselterek balıkgözü, blur, siyah-beyaz ya da vintage filtre seçenekleri sunması gibi özellikleri bir arada sunan LG G5 ile bu yaz çerçeveletilecek kareler yakalanacak.

Yakalanan anları daha da güzelleştiriyor

LG G5 ile çekilen fotoğraflar, nasıl görünmesi isteniyorsa o hale geliyor. Fotoğrafın tonu, rengi ve stili konusunda kararsız kalanlara Film Efekti’ni sunan LG G5 ile dokuz farklı filtreyi aynı anda görerek, fotoğrafları karşılaştırmak ve en iyisine karar vermek mümkün.

Araçla şehir turu yaparken de harika kareler yakalanabiliyor

Keşfetmek için fazla vakit olmadığında tercih edilen şehir içi tur otobüslerinde seyahat ederken, destinasyonların eşsiz güzelliklerini araç hareket ederken fotoğraflamak LG G5 ile çok kolay. LG G5, “Steady Record” özelliği ile tüm titreşimleri ve hareketleri etkisiz hale getirirken, hareket halinde de en güzel kareler yakalanıyor, panoramik fotoğraflar çekilebiliyor.

Geniş manzaraları fotoğraflamak da çok kolay

LG G5 geniş açı özelliği ile, ziyaret edilen tarihi binaların, özel mekanların tamamının ve geniş tatil gruplarının aynı karede olmasını isteyenlerin tercihi oluyor. Çok az fotoğraf makinesinde ve akıllı telefonda bulunan bu özellik için bazı fotoğraf makineleri ek ekipman taşımayı da zorunlu kılıyor. Oysa ince tasarımı ile cepte kolaylıkla taşınabilen çift kameralı LG G5, 135 derece geniş açı lensi ile bu alanda da fark yaratıyor. Zoomlama 78 dereceyi aştığında otomatik olarak geniş açı özelliğini devreye sokan LG G5, kullanım kolaylığı sayesinde istenen fotoğraf karesini çekmek için harcanan zamanı da azaltıyor.