Yeni LG OLED TV reklamını ünlü yönetmen Ridley Scott çekecek

TV teknolojisine çağ atlatan LG OLED TV’leri konu alan ve Amerika’da düzenlenecek Super Bowl yayınında gösterilecek reklam filmini Ridley Scott’ın şirketi RSA Films çekecek.

LG Electronics yaptığı duyuruyla yayınlayacağı yeni OLED TV reklamının Ridley Scott’a ait yapımcı şirket RSA Films tarafından çekileceğini açıkladı. LG’nin geniş çapta beğeni toplayan OLED TV teknolojisini tanıtacak olan reklam filminin yönetmenliğini ise ünlü yönetmenin oğlu Jake Scott üstlenecek. LG’nin yeni OLED TV reklamı markanın agresif pazarlama stratejisinin bir parçası olarak, LG’nin yeni teknolojiler keşfetme konusundaki tutkusunu ve OLED TV’nin sadece yeni bir TV modeli değil aynı zamanda televizyon teknolojisinde yeni bir çağ başlattığına yönelik mesajını güçlü bir şekilde vurgulayacak.

LG’nin reklam filmi aynı zamanda baba ve oğlun yaratıcılığı ve uzmanlığını bir araya getiren bir işbirliği olarak karşımıza çıkıyor. Ridley Scott kısa bir süre önce Marslı (The Martian) filmiyle National Board of Review’den 2015 En İyi Yönetmen Ödülünü almakla kalmamış aynı zamanda en iyi film dalında Altın Küre Ödülleri’nde de aday olmuştu. Aynı zamanda Macintosh için çektiği ‘1984’ isimli Super Bowl reklamı da Forbes tarafından etkinlik için çekilen tüm zamanların en iyi reklam filmi olarak seçilmişti. Bu alanda babasından geri kalmayan Jake Scott ise bugüne kadar içlerinde geçtiğimiz sezonun en çok izleneni olan Budweiser’ın ‘Lost Dog’ isimli reklamı da olmak üzere Super Bowl’a özel altı farklı reklam filmi çekti.

Konuyla ilgili konuşan Ridley Scott şunları söyledi: “OLED TV’leri ilk gördüğüm zaman inanılmaz görüntü kalitesi karşısında adeta büyülendim”. Jake Scott ise “1984 reklamı ile izleyicilere ileride her şeyi değiştirecek teknolojileri tanıtmıştık. LG OLED TV’lerde de aynı enerjiyi görüyorum” şeklinde konuştu.

LG Electronics Ev Eğlence Sistemleri Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Pazarlama İletişimi Bölümü Yöneticisi Lee Jeong-seok ise konuyla ilgili şunları söyledi: “OLED TV Super Bowl reklam projesinde Ridley ve Jake Scott ile çalışma fırsatı bulduğumuz için oldukça heyecanlıyız. LG olarak önümüze çıkan her fırsatta OLED TV’lerin sahip olduğu kusursuz siyah ve üstün renklerin sunduğu kusursuz izleme deneyimini kullanıcılarımıza göstermeye devam edeceğiz”.

Ridley Scott’un çekeceği LG OLED TV reklamı Super Bowl organizasyonu sonrasında Türkiye’de de yayınlanacak.