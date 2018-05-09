Yıldız futbol oyuncusu Kakà, LG SUPER UHD TV için kamera karşısında!

LG Electronics (LG), bu ay içerisinde piyasaya sunmaya hazırlandığı Nano Cell™ teknolojisine sahip en son SUPER UHD TV serisi için efsane futbolcu Kaká ile bir kampanya başlattı. Geçtiğimiz yıl efsanevi futbolcular Steven Gerrard ve Adam Lallana ile duyurulan LG Nano Cell kampanyasını bu yıl da Kakà ile devam ettiren LG, bu ay içerisinde piyasaya süreceği 2018 LG SUPER UHD TV'lerin teknik ve görsel mükemmelliğini gösteren bir film hazırladı. Yıldız futbolcunun oynadığı kampanya filmi, Nano Cell™ teknolojili LG SUPER UHD TV‘lerin geleneksel televizyonlarla arasındaki izleme açısını ve renk farkını gözler önüne seriyor.

LG Nano Cell Super Challenge videosu LG SUPER UHD TV kazanma fırsatı sunuyor!

30 Nisan Pazartesi günü LG Türkiye Facebook sayfasında yayınlanan LG Nano Cell Super Challenge videosu kapsamında sosyal medya üzerinden bir de yarışma başlatan LG, yarışmaya katılanlara özel hediyeler kazanma fırsatı sunuyor.

20 Mayıs Pazar gününe kadar geçerli olacak yarışmaya katılmak için LG Türkiye Facebook hesabı üzerinden LG Nano Cell™ Super Challenge duyuru iletisini beğenmek ve LG SUPER UHD TV ile yaşanmak istenen maç hayalini aynı iletiye yorum olarak paylaşmak yeterli olacak. Hayallerini#NanoCell #LGSUPERUHDTV #NanoCellTV etiketleriyle yorum olarak paylaşan futbolseverler 2018 model LG SUPER UHD TV kazanma şansı yakalayacak. Yapılan yorumlar arasından jüri değerlendirmesi sonucunda seçilecek 1 kişi, LG Türkiye Facebook sayfasından 28 Mayıs Pazartesi günü duyurulacak. Yarışma kazananı, 2018 model LG SUPER UHD TV (55 inç SK8100) ile birlikte Kaká imzalı bir forma ve futbol topu kazanacak.

LG 2018 SUPER UHD TV’ler, Nano Cell™ teknolojisi, FALD arka aydınlatması ve Alpha 7 işlemcisi ile geliyor

Nano Cell ™ teknolojisi, Full-Array Local Dimming / FALD arka aydınlatması ve güçlü α (Alpha) 7 işlemcisinin bir araya gelmesiyle oluşan LG 2018 SUPER UHD TV’ler, tüketicilere daha derin siyah ve iyileştirilmiş renklerin yanında daha gerçek görüntü sağlayacak incelikli gölge detayları da sunuyor.

FALD özellikli LG 2018 SUPER UHD TV’de klasik kenar aydınlatması yerine ekran boyunca devam eden arka aydınlatma bölgeleri bulunuyor. LG'nin teknolojisi, daha iyi gölge ayrıntıları sunan ve ışık sızmasını azaltan, LED ışık bölgelerinin bağımsız kontrolü ile siyah düzeyleri ve resim boyutlarını önemli ölçüde artırıyor. Bu da tüm HDR içeriklerinin görüntülenmesi için kritik olan geliştirilmiş yerel kontrastı sağlıyor.

LG SUPER UHD TV'lerin yenilikçi Nano Cell™ ekran renkleri, tüketicilerin en sevdikleri oyunları kaliteden ödün vermeden en iyi açıdan seyretmelerine olanak tanıyor. Nano Cell™ ve FALD arka aydınlatma kombinasyonu ile LG SUPER UHD TV’ler çok daha derin siyah ve iyileştirilmiş görüntü oluşturmanın yanında en geniş açılardan bile görülebilen geliştirilmiş gölge detayları ve en gerçek renkleri sunuyor. Yeni SUPER UHD TV’ler geliştirilmiş izleme deneyimini tamamlamak için sinematik ses deneyimi sağlayan Dolby Atmos ses teknolojisini de destekliyor.