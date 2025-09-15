En İyi LG Soundbar Önerileri: Hangi LG Soundbar Size Uygun?

HDMI Bağlantısı

Soundbar ve bağlamak istediğiniz cihazdaki HDMI portlarını (genellikle arka ya da yan tarafta bulunur) bulun. HDMI kablosunu kullanarak, soundbar üzerindeki HDMI OUT portunu, TV üzerindeki HDMI IN portuna bağlayın. Her iki cihazda da “ARC” veya “eARC” olarak işaretlenmiş portları tercih ettiğinizden emin olun. Ardından, TV’nin ses çıkış ayarlarından HDMI seçeneğini seçin.

Optik Bağlantı

Her iki cihazdaki optik (TOSLINK) portlarını bulun. Optik kablonun bir ucunu cihazınızdaki Optical OUT portuna, diğer ucunu soundbar üzerindeki Optical IN portuna bağlayın. Soundbar ayarlarından giriş kaynağını optik olarak değiştirin.

Bluetooth Bağlantısı

Kablosuz kurulum için, soundbarınızı açın ve Bluetooth moduna alın. Cihazınızda Bluetooth’u aktif hale getirin ve çevredeki Bluetooth cihazlarını arayın. Listeden soundbarınızı seçip eşleştirin. Eşleştirme tamamlandıktan sonra ses çalarak bağlantıyı test edin. Ses soundbar’dan geliyorsa, bağlantı başarılıdır.