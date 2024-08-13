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LG StanbyME Satın Alımlarında XG5Q Hoparlör %50 İndirimli
-
LG StanbyME - 27 inç FHD, Dokunmatik, Döndürülebilir, Tekerlekli, Taşınabilir Ekran, 3 Saat Pil Ömrü
-
LG XBOOM Go XG5QBK Taşınabilir Bluetooth hoparlör, IP67, 18 Saatlik Pil Ömrü
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
-
2K FHD
-
Ekran Çözünürlüğü
-
1920x1080
-
Yenileme Hızı
-
60Hz
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
-
4. Nesil α7 İşlemci
-
AI Çözünürlük Yükseltme
-
Evet
-
Dinamik Ton Eşleme
-
Evet
-
AI Parlaklık Kontrolü
-
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
-
HDR10 / HLG
-
Görüntü Modu
-
(Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF) Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))
OYUN
-
HGIG Mode
-
Hayır
SMART TV
-
Apple Homekit Uyumluluğu
-
Evet
-
Apple Airplay2 Uyumluluğu
-
Evet
-
İşletim Sistemi
-
webOS Smart TV
-
Spor Bildirimleri
-
Evet
-
ThinQ
-
Evet
-
Web Tarayıcısı
-
Evet
-
Eller Serbest Ses Kontrolü
-
Hayır
-
Akıllı Ses Tanıma
-
Hayır
-
Sihirli Kumanda
-
Hayır
SES
-
Dolby Atmos
-
Hayır
-
AI Ses
-
Evet
-
Gelişmiş Net Ses
-
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
-
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
-
Evet
-
Ses Çıkışı
-
10W
-
AI Akustik Ayarlama
-
Hayır
-
Ses Codec
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bknz.)
-
Hoparlör Yönü
-
Yandan Ateşlemeli
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
-
621 x 1065 x 397 (Ekran Yatay, Düşük Pozisyonda)
621 x 1265 x 397 (Ekran Yatay, Yüksek Pozisyonda)
621 x 1195 x 397 (Ekran Dikey Düşük Pozisyonda)
621 x 1395 x 397 (Ekran Yatay, Yüksek Pozisyonda)
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
-
1264 x 205 x 579
BAĞLANTI
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
-
Hayır
-
Bluetooth Desteği
-
Evet (V5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Evet
-
HDMI Giriş
-
1 adet (Versiyon:HDMI1.4)
-
USB Girişi
-
1 adet
-
Wi-Fi
-
Evet (802.11ac)
GÜÇ
-
Bekleme Güç Tüketimi
-
0.5W↓
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Kumanda
-
Simple IR Remote B/in
-
Güç Kablosu
-
Evet
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Tüm Özellikler
SATIŞ BÖLGESI
-
Satış Bölgesi
-
Global
MODEL BİLGİLERİ
-
Üretim Modeli Adı
-
XG5QBK
-
Alıcı Model Adı
-
XG5QBK
-
Bluetooth Arama adı
-
XG5Q
-
Marka Bilgileri
-
XBOOM Go
BOYUT(G X Y X D, MM)
-
Boyut (G x Y x D) mm
-
222 x 83 x 80
AĞIRLIK(KG)
-
Net Ağırlık (kg)
-
0,7 kg
-
Brüt Ağırlık (kg)
-
1.4
KARTON KUTU
-
Karton Boyutu (G x Y x D) mm
-
278 x 124 x 128
-
Tip
-
Normal tip
KANALLAR
-
Kanal Sayısı
-
1 kanal (1 Yol)
ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Çıkış Gücü
-
20 W (woofer)
BAĞLANTI - GENEL
-
Aux girişi (3.5)
-
Var
-
USB C-type (Dişi)
-
Var
GÖRÜNTÜLEME BILGILERI
-
Ekran Tipi
-
LED Göstergesi
(BT, Güç açık, Pil, EQ)
EQ
-
Sound Boost
-
Var (Küresel varsayılan)
-
Standart
-
Var
-
Özel EQ (Uygulama)
-
Var
PIL
-
Pil Türü
-
Lityum-İyon
-
Pil Kapasitesi
-
14,8 W (3,8 V, 3900 mAh)
-
Pil Şarj süresi
-
4
-
Pil Ömrü
-
18 saat↑
GÜÇ TÜKETIMI
-
Güç açık modu (Şarj durumu)
-
10 W
-
Bekleme modu
-
0,5 W
BLUETOOTH SES FORMATI
-
SBC
-
Var
-
AAC
-
Var
KOLAYLIK
-
Çok Noktalı
-
Var (2 adet)
-
Kablosuz parti bağlantısı (Çift mod)
-
Var
-
Kablosuz parti bağlantısı (Çoklu mod)
-
Var (10 adet)
-
Yükseltme Yöneticisi (FOTA)
-
Var
-
Bluetooth Uygulaması (Android/iOS)
-
Var/Var
-
Sesli komut (Google Asistan, Siri)
-
Var
-
Aydınlatma
-
Var
-
Su / Sıçrama Koruması
-
Var (IP67)
-
Bluetooth
-
Var (5.1)
-
Pil Göstergesi
-
Var
-
Telefon hoparlörü
-
Var
-
Güvenlik Kilidi
-
Var
HOPARLÖR
-
Woofer Ünitesi
-
Track Tipi Woofer (42x80 mm) x1
-
Pasif Radyatör
-
Var
-
Empedans
-
woofer(2,5Ω)
AKSESUAR(MANUEL)
-
Basit kılavuz
-
Var
-
Garanti Kartı
-
Var
AKSESUAR(DIĞERLERI)
-
USB C Type kablo
-
Var
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