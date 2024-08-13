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LG StanbyME Kişisel Ekran Satın Alımlarında XBOOM XL7T Hoparlör %30 İndirimli
27ART10AKPL PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
TV

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG StanbyME Kişisel Ekran Satın Alımlarında XBOOM XL7T Hoparlör %30 İndirimli

27ART10AKPL PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
TV

LG StanbyME Kişisel Ekran Satın Alımlarında XBOOM XL7T Hoparlör %30 İndirimli

27ART10.XL7T
  • front
  • front view
  • Front view
front
front view
Front view

Temel Özellikler

  • Esnek form faktörü - dikey ve yatay açıyla döndürün, eğin
  • Mobilite - kablosuz, dahili pil, 5 tekerlek
  • Bağlantı - NFC, içerik yansıtma, Apple AirPlay 2, Apple HomeKit
  • 250 W Çıkış ve 8 İnç Woofer ile Mekanınızı Devasa Bir Sesle Doldurun
  • Dinamik Piksel Işıklandırma ve Çok Renkli Halka Işık ile Partiyi Aydınlatın
  • Teleskopik Tutma Yeri ve Tekerlekler ile Her Yere Götürün
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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

Ekran Türü

2K FHD

Ekran Çözünürlüğü

1920x1080

Yenileme Hızı

60Hz

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

Görüntü İşlemcisi

4. Nesil α7 İşlemci

AI Çözünürlük Yükseltme

Evet

Dinamik Ton Eşleme

Evet

AI Parlaklık Kontrolü

Evet

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

HDR10 / HLG

Görüntü Modu

(Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF) Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))

OYUN

HGIG Mode

Hayır

SMART TV

Apple Homekit Uyumluluğu

Evet

Apple Airplay2 Uyumluluğu

Evet

İşletim Sistemi

webOS Smart TV

Spor Bildirimleri

Evet

ThinQ

Evet

Web Tarayıcısı

Evet

Eller Serbest Ses Kontrolü

Hayır

Akıllı Ses Tanıma

Hayır

Sihirli Kumanda

Hayır

SES

Dolby Atmos

Hayır

AI Ses

Evet

Gelişmiş Net Ses

Evet

Ses Modu Paylaşımı

Evet

Bluetooth Surround Uyumlu

Evet

Ses Çıkışı

10W

AI Akustik Ayarlama

Hayır

Ses Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bknz.)

Hoparlör Yönü

Yandan Ateşlemeli

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

621 x 1065 x 397 (Ekran Yatay, Düşük Pozisyonda)
621 x 1265 x 397 (Ekran Yatay, Yüksek Pozisyonda)
621 x 1195 x 397 (Ekran Dikey Düşük Pozisyonda)
621 x 1395 x 397 (Ekran Yatay, Yüksek Pozisyonda)

Kutu Boyutları (GxYxD)

1264 x 205 x 579

BAĞLANTI

HDMI Ses Dönüş Kanalı

Hayır

Bluetooth Desteği

Evet (V5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Evet

HDMI Giriş

1 adet (Versiyon:HDMI1.4)

USB Girişi

1 adet

Wi-Fi

Evet (802.11ac)

GÜÇ

Bekleme Güç Tüketimi

0.5W↓

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

Kumanda

Simple IR Remote B/in

Güç Kablosu

Evet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product information sheet (27ART10AKPL)
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Türkiye Energy Label 2019(27ART10AKPL)
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Türkiye Information Sheet(27ART10AKPL)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
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