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LG Full HD TV Monitör MN43 Serisi
LG Full HD TV Monitör MN43 Serisi
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Ekran Boyutu
22"
-
Panel Tipi
TN
-
Görüntü Oranı
16:9
-
Çözünürlük
1920x1080
-
Parlaklık
200 nit
-
Kontrast Oranı (Dinamik)
Mega Contrast
-
Yanıt Süresi (GTG)
5 ms
-
Görüş Açısı
90/65
GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR
-
Kompozit
Var
-
Komponent
Var
-
D-Sub
Var
-
Scart
Var
-
HDMI
1 Adet
-
USB
Var
-
Kulaklık Çıkışı
Var
SES
-
Hoparlör
2 x 5W
ENERJI
-
Voltaj, Hz.
100V ~ 240V, 50/60Hz
-
Enerji Sınıfı (ErP Class)
A
-
Ortalama Güç Tüketimi (IEC62087 ed.2)
32.0W
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi
0.40W
-
Parlaklık Oranı (Luminance) (%)
73
-
Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)
0.0
-
Kurşun İçeriği (Presence of Lead)
Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.
ÖZELLIKLER
-
USB Quick View
Var (Müzik / Resim / DivX)
-
PIP
Var
-
SUPER Enerji Tasarrufu
Var
-
Uzaktan Kumanda
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
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