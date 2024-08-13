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LG TV Monitör MT45 Serisi
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Ekran Boyutu
23.6" CMI
-
Panel Tipi
VA
-
Görüntü Oranı
16:9
-
Çözünürlük
1366x768
-
Parlaklık
250 nit
-
Kontrast Oranı (Dinamik)
5M : 1
-
Tepkime Süresi (GTG)
8.5 ms
-
Pixel Aralığı
0.382(H) x 0.382(V)
-
Renk Skalası
0.72
-
Renk Derinliği (Renk sayısı)
16.7 M
-
Görüş Açısı
178° / 178° (CR≥10)
-
Yüzey İşlemesi
non Glare
-
H-Tarama Frekansı
30 ~ 83kHz (Analog / Digital)
-
V-Tarama Frekansı
56 ~ 75Hz (Analog/Digital)
GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR
-
Kompozit
Var
-
DVB
DVB-T
-
PAL/SECAM
Var
-
Komponent
Var
-
D-Sub
Var
-
Scart
Var
-
HDMI
1 Adet
-
RCA
Var
-
PC Ses Girişi
Var
-
PAL Multi
Var
ÖZELLIKLER
-
Görüntü Modları
Parlak / Standart / Doğal / Sinema / Spor / Oyun / Uzman 1 / Uzman 2
-
ARC
16:9, 4:3
-
ARC Video
16:9 - DTV, ATV, AV, Component, RGB, HDMI Just Scan – DTV, Component, HDMI (720p↑) Original - DTV, ATV, AV, HDMI Full Wide - DTV 4:3 - DTV, ATV, AV, Component, RGB, HDMI 14:9 - DTV, ATV, AV, Component, HDMI Zoom - DTV, ATV, AV, Component, HDMI Cinema Zoom - DTV, ATV, AV, Component, HDMI
-
Intelligent Auto (Otomatik Çözünürlük)
Var
-
Diğer
HDCP / Plug & Play (DDC2B) / EPG, Teletext / Key Lock
-
Otomatik / Manuel Saat
Var
-
On / Off Time
Var
-
Sleep Timer
Var
-
Otomatik Kapanma / Uyuma
Var
-
Bağlantı
HDMIx1, Component,Composite,USBx1, Scart (Europe)
SES
-
Hoparlör
2 x 5W
-
Virtual Surround
Var
-
Otomatik Ses
Var
ENERJI
-
Voltaj, Hz.
100V ~ 240V, 50/60Hz
-
Ortalama Güç Tüketimi (IEC62087 ed.2)
33.0W
-
Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi
1W
BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)
-
Set (Ayaklı)
556 x 166.4 x 392.7
-
Set (Ayaksız)
556 x 56 x 343.2
-
Duvara Montaj (VESA)
75 x 75
AKSESUARLAR
-
Güç Kablosu
Var
-
Uzaktan Kumanda
Var
AĞIRLIK(KG)
-
Set (Ayaklı)
3.6 kg
-
Set (Ayaksız)
3.4 kg
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
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