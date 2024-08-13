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24MT49U-WZ
Tüm Özellikler
ÖZELLIK
-
Çoklu - Boyut (İnç / cm)
23,6" / 60cm
-
Çoklu - Panel Tipi
Geniş İzleme Açısı
-
Çoklu - Renk Gamutu (CIE1931)
72%
-
Çoklu - Renk Biti
8bit (6bit+FRC)
-
Çoklu - Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16,7 milyon
-
Çoklu - Piksel sıklığı (mm)
0,38175x0,38175
-
Çoklu - En-Boy Oranı
16:09
-
Çoklu - Çözünürlük
1366x768
-
Çoklu - Parlaklık (Tipik)
250 (Tipik), 160(Min.)
-
Çoklu - Kontrast Oranı (Orijinal)
1000:1(tipik)
-
Çoklu - Kontrast Oranı (DFC)
5M:1
-
Çoklu - Tepki Süresi_Tipik (GTG)
5ms(Yüksek)
-
Çoklu - İzleme Açısı (CR≥10)
178/178(CR≥10)
-
Çoklu - Yüzey Kaplaması (Yansıtan/Yansıtmayan)
Yansıtmayan
JAK GIRIŞI/ÇIKIŞI
-
Sinyal Girişi - D-Sub
Hayır
-
Sinyal Girişi - DVI-D
Hayır
-
Sinyal Girişi - Kompozit
Hayır
-
Sinyal Girişi - S-Video
Hayır
-
Sinyal Girişi - Komponent
Hayır
-
Sinyal Girişi - HDMI (Ver.)
Evet (1EA, HDMI1.3)
-
Sinyal Girişi - DisplayPort (Ver.)
Hayır
-
Sinyal Girişi - SCART
Hayır
-
Sinyal Girişi - CI Yuvası
Evet
-
Sinyal Girişi - USB (Ver.)
Evet (USB2.0)
-
Sinyal Girişi - [ Jak Konumu ]
Arka/Yan
-
Audio Girişi - RCA
Hayır
-
Audio Girişi - PC Audio Girişi
Hayır
-
Audio Girişi - Mikrofon Girişi
Hayır
-
Audio Çıkışı - RCA
Hayır
-
Audio Çıkışı -Kulaklık Çıkışı
Hayır
-
Audio Çıkışı - Hoparlör Çıkışı
Hayır
-
Audio Çıkışı -Optik Çıkış
Hayır
-
Tuner Girişi -Dijital
Evet(DVB-T2/C/S2)
-
Tuner Girişi - Analog
PAL/SECAM
-
Tuner Girişi - [ Jak Konumu ]
Arka
-
Ağ - LAN
Hayır
-
Ağ - Wi-Fi
Hayır
-
Ağ - Bluetooth
Hayır
HOPARLÖR
-
Tip
Dahili
-
Audio çıkışı
5W x 2
GÜÇ
-
Giriş/Çıkış - Tip (Watt)
Adaptör ( 32W)
-
Giriş/Çıkış - Giriş
100~240V
-
Giriş/Çıkış - Çıkış (Hoparlör için)
Hayır
-
Tüketim - Normalde Açık(Tipik)
28W
-
Tüketim - Güç Tasarrufu/Uyku Modu(Maks)
1W
-
Tüketim - DC Kapalı (Maks)
0,4W
FREKANS
-
HDMI) - Yatay Frekans
30kHz~83kHz
-
HDMI) - Dikey Frekans
56Hz~75Hz
ÇÖZÜNÜRLÜK
-
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR - HDMI
1366x768
-
Video - HDMI
480p, 576p 720p, 1080i, 1080p
-
Video - Scart
576i
-
Video - Komponent
480i, 576i, 480p, 576p 720p, 1080i, 1080p
-
Video - Kompozit
480i, 576i
KONTROL DÜĞMESI
-
Düğme Sayısı (Güç Düğmesi Dahil)
1 Düğme
-
Düğme Türü
Joystick(4 yöne - ortası basmalı)
-
LED Rengi (Açık modu)
Kapalı
-
LED Rengi (Güç tasarrufu modu)
Koyu Sarı
-
LED Rengi (Bekleme)
Kırmızı
-
[ Düğme Konumu ]
Alt (orta)
OSD
-
Dil - Ülke
35 Ülke(Arnavutluk, Cezayir, Avusturya, Belçika, Bosna, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Fas, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere)
-
Dil - Dil Sayısı
35 Dil(Boşnakça, Çekçe, Danca, Almanca, Estonca, İngilizce, İspanyolca, Yunanca, Fransızca, Galce, Hırvatca, İtalyanca, Kazakça, Letonca, Litvanca, Macarca, Makedonca, Felemenkçe, Norveççe, Özbekçe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Romence, Arnavutça , Slovakça, Slovence, Sırpça, Fince, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca, Bulgarca, Moğolca, Arapça)
ÖZELLIKLER
-
Genel İşlev - sRGB
Hayır
-
Genel İşlev - DDC/CI
Hayır
-
Genel İşlev - HDCP
Evet
-
Genel İşlev - Akıllı Otomatik
Hayır
-
Genel İşlev - Uzaktan Kumanda
Evet
-
Genel İşlev - Tuş Kilidi
Evet
-
Genel İşlev - Tak ve Çalıştır
DDC2B
-
Erişebilirlik - EPG
Evet
-
Erişebilirlik - Teletext
Evet
-
Erişebilirlik - Altyazı
Hayır
-
Erişebilirlik - Sesli Açıklama (Görme Engelli)
Evet
-
Özel İşlev - Titreşim Önleme
Evet
-
Özel İşlev - Göz Konforu Modu
Evet
-
Özel İşlev - Oyun Modu
Evet(DAS, Siyah Dengeleyici)
-
Özel İşlev - Sinema Modu
Evet
-
Özel İşlev - Divx HD oynatıcı (USB Medya Oynatıcı)
Evet(Video, Müzik, Resim)
-
Özel İşlev - USB Otomatik Oynatma
Evet
-
Özel İşlev - VoiceOn (Sesli Kılavuz)
Hayır
-
Özel İşlev - PIP
Hayır
-
Özel İşlev - Zaman Makinesi Hazırlığı
Hayır
-
Özel İşlev - Bluetooth Audio
Hayır
-
Özel İşlev - MaxxAudio
Hayır
-
Özel İşlev - Ekran Paylaşımı (Wi-Fi Yansıtma)
Hayır
-
Özel İşlev - Akıllı Enerji Tasarrufu
Evet
-
Özel İşlev - Hareketli Göz Koruma
Evet
-
Özel İşlev - USB Oyun (İndir)
Evet
-
Özel İşlev - Dahili Oyun
Evet
-
Özel İşlev - DLNA
Hayır
-
Resim - Resim Modu
Canlı/ Standart/ Eko/ Sinema/Spor/Oyun/Uzman1/Uzman2
-
Resim - F işlemci
Hayır
-
Resim - Üçlü XD işlemci
Evet
-
Resim - ARC-PC
16:9, 4:3
-
Resim - ARC-Video
16:9 - DTV, ATV, HDMIOrijinal - DTV, ATV, HDMITam Boy - DTV, ATV4:3 - DTV, ATV, HDMISadece Tarama – DTV, HDMI (720p↑)Her Yöne Zoom - DTV, ATV, HDMIDikey Zoom - DTV, ATV, HDMI
-
Ses - SRS
Hayır
-
Ses - Virtual surround
Evet
-
Ses - Dolby Surround
Hayır
-
Ses - AVL (Otomatik Ses Seviyesi)
Evet
-
Ses - Ekolayzer
Evet
-
Zaman / Saat - Otomatik / Manuel Saat
Evet
-
Zaman / Saat - Açılış/Kapanış Zamanı
Evet
-
Zaman / Saat - Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma
Evet
-
Zaman / Saat - Otomatik Kapanma / Otomatik Uyku
Evet
-
Otel modu - Otel Modu
Evet
-
Otel modu - TV Linker
Hayır
-
Otel modu - RS232C
Hayır
-
Otel modu - USB Kopyalama
Evet
RENK
-
Ön
Parlak Siyah
-
B/Kapak
doku
-
Ayak
Parlak Siyah
-
Taban
Parlak Siyah
AYAK
-
Çıkarılabilir Taban
Çıkarılabilir
-
Eğim (Açı)
Hayır
-
Döner (Açı)
Hayır
-
Yükseklik (mm)
Hayır
-
Pivot
Hayır
-
Çift Menteşe
Hayır
BOYUT / AĞIRLIK
-
Ölçüler - Set (Ayak ile)
556,0 x 143,4 x 392,7
-
(G*D*Y) - Set (Ayak hariç)
556,0 x 54,7 x 345,2
-
(mm) - Kutu
700 x 402 x 126
-
(mm) - Duvar Askı Aparatı
75*75
-
Ağırlık) - Set (Ayak ile)
3.5
-
(Kg) - Set (Ayak hariç)
3.2
-
(Kg) - Kutu
4.5
-
Dolgu Maddesi - Palet (20ft/40ft/40ft HC)
704 / 1408 / 1672
PAKETLEME
-
Ambalaj Malzemesi
EPS
-
İstifleme Türü
Yüzü Aşağı
-
Ayak Ambalajı Türü
Çıkarılabilir Taban
-
Kutu Yazdırma Türü
Flexo 1 renk
-
Kol
Yok (El deliği)
STANDART
-
TCO6.0
Hayır
-
Erp
Hayır
-
UL(cUL)
Hayır
-
TUV-GS
Hayır
-
TUV-Ergo
Hayır
-
TUV-tipi
Hayır
-
EPEAT
Hayır
-
SEMKO
Hayır
-
FCC-B
Hayır
-
CE
Hayır
-
EPA
Hayır
-
KC/KCC(한국)
Hayır
-
CCC(Çin)
Hayır
-
VESA Duvar Askı Aparatı standart
Hayır
-
ISO13406-2
Hayır
-
ISO9241-307
Hayır
-
Medikal Sertifikasyon
Hayır
-
Windows
Hayır
AKSESUAR
-
Güç Kablosu
EVET
-
D-Sub kablosu
Hayır
-
DVI-D kablosu
Hayır
-
HDMI kablosu
Hayır
-
RF kablosu
Hayır
-
PC ses kablosu
Hayır
-
RCA 3Line (Gender)
Hayır
-
RCA 5Line (Gender)
Hayır
-
Uzaktan Kumanda
Evet
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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