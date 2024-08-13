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24MT49U-WZ

Teknik Özellikler

İncelemeler

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24MT49U-WZ

24MT49U-WZ

24MT49U-WZ

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Tüm Özellikler

ÖZELLIK

  • Çoklu - Boyut (İnç / cm)

    23,6" / 60cm

  • Çoklu - Panel Tipi

    Geniş İzleme Açısı

  • Çoklu - Renk Gamutu (CIE1931)

    72%

  • Çoklu - Renk Biti

    8bit (6bit+FRC)

  • Çoklu - Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16,7 milyon

  • Çoklu - Piksel sıklığı (mm)

    0,38175x0,38175

  • Çoklu - En-Boy Oranı

    16:09

  • Çoklu - Çözünürlük

    1366x768

  • Çoklu - Parlaklık (Tipik)

    250 (Tipik),  160(Min.)

  • Çoklu - Kontrast Oranı (Orijinal)

    1000:1(tipik)

  • Çoklu - Kontrast Oranı (DFC)

    5M:1

  • Çoklu - Tepki Süresi_Tipik (GTG)

    5ms(Yüksek)

  • Çoklu - İzleme Açısı (CR≥10)

    178/178(CR≥10)

  • Çoklu - Yüzey Kaplaması (Yansıtan/Yansıtmayan)

    Yansıtmayan

JAK GIRIŞI/ÇIKIŞI

  • Sinyal Girişi - D-Sub

    Hayır

  • Sinyal Girişi - DVI-D

    Hayır

  • Sinyal Girişi - Kompozit

    Hayır

  • Sinyal Girişi - S-Video

    Hayır

  • Sinyal Girişi - Komponent

    Hayır

  • Sinyal Girişi - HDMI  (Ver.)

    Evet (1EA, HDMI1.3)

  • Sinyal Girişi - DisplayPort  (Ver.)

    Hayır

  • Sinyal Girişi - SCART

    Hayır

  • Sinyal Girişi - CI Yuvası

    Evet

  • Sinyal Girişi - USB (Ver.)

    Evet (USB2.0)

  • Sinyal Girişi - [ Jak Konumu ]

    Arka/Yan

  • Audio Girişi - RCA

    Hayır

  • Audio Girişi - PC Audio Girişi

    Hayır

  • Audio Girişi - Mikrofon Girişi

    Hayır

  • Audio Çıkışı - RCA

    Hayır

  • Audio Çıkışı -Kulaklık Çıkışı

    Hayır

  • Audio Çıkışı - Hoparlör Çıkışı

    Hayır

  • Audio Çıkışı -Optik Çıkış

    Hayır

  • Tuner Girişi -Dijital

    Evet(DVB-T2/C/S2)

  • Tuner Girişi - Analog

    PAL/SECAM

  • Tuner Girişi - [ Jak Konumu ]

    Arka

  • Ağ - LAN

    Hayır

  • Ağ - Wi-Fi

    Hayır

  • Ağ - Bluetooth

    Hayır

HOPARLÖR

  • Tip

    Dahili

  • Audio çıkışı

    5W x 2

GÜÇ

  • Giriş/Çıkış - Tip (Watt)

    Adaptör ( 32W)

  • Giriş/Çıkış - Giriş

    100~240V

  • Giriş/Çıkış - Çıkış (Hoparlör için)

    Hayır

  • Tüketim - Normalde Açık(Tipik)

    28W

  • Tüketim - Güç Tasarrufu/Uyku Modu(Maks)

    1W

  • Tüketim - DC Kapalı (Maks)

    0,4W

FREKANS

  • HDMI) - Yatay Frekans

    30kHz~83kHz

  • HDMI) - Dikey Frekans

    56Hz~75Hz

ÇÖZÜNÜRLÜK

  • MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR - HDMI

    1366x768

  • Video - HDMI

    480p, 576p 720p, 1080i, 1080p

  • Video - Scart

    576i

  • Video - Komponent

    480i, 576i, 480p, 576p 720p, 1080i, 1080p

  • Video - Kompozit

    480i, 576i

KONTROL DÜĞMESI

  • Düğme Sayısı (Güç Düğmesi Dahil)

    1 Düğme

  • Düğme Türü

    Joystick(4 yöne - ortası basmalı)

  • LED Rengi (Açık modu)

    Kapalı

  • LED Rengi (Güç tasarrufu modu)

    Koyu Sarı

  • LED Rengi (Bekleme)

    Kırmızı

  • [ Düğme Konumu ]

    Alt (orta)

OSD

  • Dil - Ülke

    35 Ülke(Arnavutluk, Cezayir, Avusturya, Belçika, Bosna, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Fas, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere)

  • Dil - Dil Sayısı

    35 Dil(Boşnakça, Çekçe, Danca, Almanca, Estonca, İngilizce, İspanyolca, Yunanca, Fransızca, Galce, Hırvatca, İtalyanca, Kazakça, Letonca, Litvanca, Macarca, Makedonca, Felemenkçe, Norveççe, Özbekçe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Romence, Arnavutça , Slovakça, Slovence, Sırpça, Fince, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca, Bulgarca, Moğolca, Arapça)

ÖZELLIKLER

  • Genel İşlev - sRGB

    Hayır

  • Genel İşlev - DDC/CI

    Hayır

  • Genel İşlev - HDCP

    Evet

  • Genel İşlev - Akıllı Otomatik

    Hayır

  • Genel İşlev - Uzaktan Kumanda

    Evet

  • Genel İşlev - Tuş Kilidi

    Evet

  • Genel İşlev - Tak ve Çalıştır

    DDC2B

  • Erişebilirlik - EPG

    Evet

  • Erişebilirlik - Teletext

    Evet

  • Erişebilirlik - Altyazı

    Hayır

  • Erişebilirlik - Sesli Açıklama (Görme Engelli)

    Evet

  • Özel İşlev - Titreşim Önleme

    Evet

  • Özel İşlev - Göz Konforu Modu

    Evet

  • Özel İşlev - Oyun Modu

    Evet(DAS, Siyah Dengeleyici)

  • Özel İşlev - Sinema Modu

    Evet

  • Özel İşlev - Divx HD oynatıcı (USB Medya Oynatıcı)

    Evet(Video, Müzik, Resim)

  • Özel İşlev - USB Otomatik Oynatma

    Evet

  • Özel İşlev - VoiceOn (Sesli Kılavuz)

    Hayır

  • Özel İşlev - PIP

    Hayır

  • Özel İşlev - Zaman Makinesi Hazırlığı

    Hayır

  • Özel İşlev - Bluetooth Audio

    Hayır

  • Özel İşlev - MaxxAudio

    Hayır

  • Özel İşlev - Ekran Paylaşımı (Wi-Fi Yansıtma)

    Hayır

  • Özel İşlev - Akıllı Enerji Tasarrufu

    Evet

  • Özel İşlev - Hareketli Göz Koruma

    Evet

  • Özel İşlev - USB Oyun (İndir)

    Evet

  • Özel İşlev - Dahili Oyun

    Evet

  • Özel İşlev - DLNA

    Hayır

  • Resim - Resim Modu

    Canlı/ Standart/ Eko/ Sinema/Spor/Oyun/Uzman1/Uzman2

  • Resim - F işlemci

    Hayır

  • Resim - Üçlü XD işlemci

    Evet

  • Resim - ARC-PC

    16:9, 4:3

  • Resim - ARC-Video

    16:9 - DTV, ATV, HDMIOrijinal - DTV, ATV, HDMITam Boy - DTV, ATV4:3 - DTV, ATV, HDMISadece Tarama – DTV, HDMI  (720p↑)Her Yöne Zoom - DTV, ATV, HDMIDikey Zoom - DTV, ATV, HDMI

  • Ses - SRS

    Hayır

  • Ses - Virtual surround

    Evet

  • Ses - Dolby Surround

    Hayır

  • Ses - AVL (Otomatik Ses Seviyesi)

    Evet

  • Ses - Ekolayzer

    Evet

  • Zaman / Saat - Otomatik / Manuel Saat

    Evet

  • Zaman / Saat - Açılış/Kapanış Zamanı

    Evet

  • Zaman / Saat - Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma

    Evet

  • Zaman / Saat - Otomatik Kapanma / Otomatik Uyku

    Evet

  • Otel modu - Otel Modu

    Evet

  • Otel modu - TV Linker

    Hayır

  • Otel modu - RS232C

    Hayır

  • Otel modu - USB Kopyalama

    Evet

RENK

  • Ön

    Parlak Siyah

  • B/Kapak

    doku

  • Ayak

    Parlak Siyah

  • Taban

    Parlak Siyah

AYAK

  • Çıkarılabilir Taban

    Çıkarılabilir

  • Eğim (Açı)

    Hayır

  • Döner (Açı)

    Hayır

  • Yükseklik (mm)

    Hayır

  • Pivot

    Hayır

  • Çift Menteşe

    Hayır

BOYUT / AĞIRLIK

  • Ölçüler - Set (Ayak ile)

    556,0 x 143,4 x 392,7

  • (G*D*Y) - Set (Ayak hariç)

    556,0 x 54,7 x 345,2

  • (mm) - Kutu

    700 x 402 x 126

  • (mm) - Duvar Askı Aparatı

    75*75

  • Ağırlık) - Set (Ayak ile)

    3.5

  • (Kg) - Set (Ayak hariç)

    3.2

  • (Kg) - Kutu

    4.5

  • Dolgu Maddesi - Palet (20ft/40ft/40ft HC)

    704 / 1408 / 1672

PAKETLEME

  • Ambalaj Malzemesi

    EPS

  • İstifleme Türü

    Yüzü Aşağı

  • Ayak Ambalajı Türü

    Çıkarılabilir Taban

  • Kutu Yazdırma Türü

    Flexo 1 renk

  • Kol

    Yok (El deliği)

STANDART

  • TCO6.0

    Hayır

  • Erp

    Hayır

  • UL(cUL)

    Hayır

  • TUV-GS

    Hayır

  • TUV-Ergo

    Hayır

  • TUV-tipi

    Hayır

  • EPEAT

    Hayır

  • SEMKO

    Hayır

  • FCC-B

    Hayır

  • CE

    Hayır

  • EPA

    Hayır

  • KC/KCC(한국)

    Hayır

  • CCC(Çin)

    Hayır

  • VESA Duvar Askı Aparatı standart

    Hayır

  • ISO13406-2

    Hayır

  • ISO9241-307

    Hayır

  • Medikal Sertifikasyon

    Hayır

  • Windows

    Hayır

AKSESUAR

  • Güç Kablosu

    EVET

  • D-Sub kablosu

    Hayır

  • DVI-D kablosu

    Hayır

  • HDMI kablosu

    Hayır

  • RF kablosu

    Hayır

  • PC ses kablosu

    Hayır

  • RCA 3Line (Gender)

    Hayır

  • RCA 5Line (Gender)

    Hayır

  • Uzaktan Kumanda

    Evet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları