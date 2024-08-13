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Uydu Alıcılı HD TV 24 inç Siyah 24TK410U-WZ
Uydu Alıcılı HD TV 24 inç Siyah 24TK410U-WZ
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Ekran Boyutu
24"
-
Panel Tipi
WVA
-
Görüntü Oranı
16:9
-
Çözünürlük
1366 x 768
-
Parlaklık
250 nit
-
Kontrast Oranı (DFC)
5M : 1
-
Renk Derinliği (Renk sayısı)
8bit (6bit + FRC)
-
Görüş Açısı
178 /178 (CR≥10)
ÖZELLIKLER
-
Flicker Safe (Titreşim Engelleme) Özelliği
Var
-
Otomatik Kapanma / Uyuma
Var
-
Dixv HD Player(USB'den oynatma)
Video, Müzik, Resim
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
Var
GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR
-
Scart
Var
-
USB Type-C
Var
-
HDMI
Var
YAYIN
-
Dijital
DVB-T/T2/C/S/S2
SES
-
Hoparlör
2 x 5W
ENERJI
-
Voltaj, Hz.
100V ~ 240V
BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)
-
Set (Ayaklı)
556.0 x 143.4 x 392.7
-
Set (Ayaksız)
556.0 x 54.7 x 345.2
AKSESUARLAR
-
Güç Kablosu
Var
-
Uzaktan Kumanda
Var
AĞIRLIK(KG)
-
Set (Ayaklı)
3.6 kg
-
Set (Ayaksız)
3.4 kg
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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