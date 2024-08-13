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23,6" Akıllı HD İçin Hazır LED TV Monitörü
24TN510S_NEW TK Energy.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

23,6" Akıllı HD İçin Hazır LED TV Monitörü

24TN510S_NEW TK Energy.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
24TN510S-PZ

23,6" Akıllı HD İçin Hazır LED TV Monitörü

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Tüm Özellikler

EKRAN

  • Boyut (inç)

    23.6

  • Boyut (cm)

    60

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Arka Işık Türü

    Kenar

  • Parlaklık (Tip.)

    250 (Tip), 160 (Min.)

  • Renk Biti

    8 bit

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16,7 milyon

  • Renk Gamı (Tip.)

    NTSC %68 (CIE1931)

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • DFC ile Kontrast Oranı

    Mega

  • Panel Tipi

    Geniş İzleme Açısı

  • Piksel Sıklığı

    0,38175 x 0,38175

  • Çözünürlük

    1366 x 768

  • Tepki Süresi

    14 ms (GtG, OD desteklenmez)

  • İzleme Açısı (CR≥10)

    178º (Sağ/Sol), 178º (Yukarı/Aşağı)

ÖZELLIK

  • Bluetooth Ses

    Var

  • Enerji Tasarrufu

    Var

  • Göz Konforu Modu

    Var

  • Hareketli Göz Ayarı

    Var

  • Müzik

    Var

  • Fotoğraf ve Video

    Var

  • Ekran Paylaşımı (Wi-Fi Yansıtma)

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Var

BAĞLANTI

  • CI Yuvası

    Var

  • Bileşen

    Var

  • Kompozit

    Var

  • D-Sub (Y Frekans)

    Mevcut Değil

  • D-Sub (D Frekans)

    Mevcut Değil

  • HDMI

    Var (2 adet)

  • HDMI (Yatay Frekans)

    30 kHz ~ 83 kHz

  • HDMI (D Frekans)

    58 Hz ~ 62 Hz

  • Optik Çıkış

    Var

  • RCA Girişi

    Var

  • USB

    Var (1 adet USB 2.0)

  • [Konum]

    Arka/Yan (USB Girişi)

SES

  • AVL (Otomatik Ses)

    Var

  • Ekolayzer

    Var

  • Hoparlör

    Var

  • Speaker_Output (ünite)

    5 W

  • Sanal surround

    Var

GÜÇ

  • AC Girişi

    100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz

  • DC Çıkışı

    40 W (19 V 2.1A)

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,4 W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    Mevcut Değil

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    25 W

  • Tip

    Harici Güç (Adaptör)

MEKANIK

  • Çıkarılabilir Altlık

    Var

  • Renk (Arka Kapak)

    Siyah

  • Renk (Ön Kabin)

    Metalik Gri

  • Renk (Stand Tabanı)

    Siyah

  • Renk (Stand Gövdesi)

    Mevcut Değil

  • Yükseklik Aralığı

    Mevcut Değil

  • Duvara Monte

    75 x 75

BOYUTLAR/AĞIRLIK

  • Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)

    700 x 142 x 402

  • Stantlı Boyut (G x Y x D)

    563,1 x 393,8 x 148,6

  • Stantsız Boyut (G x Y x D)

    563,1 x 340,9 x 58

  • Palet Doldurma (20 ft/40 ft/40 ft HC)

    720 ad./1.440 ad./1.620 ad.

  • Nakliyat Ağırlığı

    4,8

  • Stantlı Ağırlık

    3,6

  • Stantsız Ağırlık

    3,25

STANDART

  • CE

    Var

  • DTS (DTS 2.0 Kanal)

    Var

  • Dolby Audio

    Var

  • Erp

    Var

  • HDMI

    Var

AKSESUAR

  • Adaptör

    Var

  • Pil (Uzaktan Kumanda)

    Var

  • Güç Kablosu

    Ülkeye Göre Değişiklik Gösterir

  • Uzaktan Kumanda

    Var

SMART TV_WEBOS TV

  • Başlatıcı (Son/Ana Sayfa/Uygulamalarım)

    Var

  • Hızlı Başlatma

    Var

SMARTTV_LG İÇERIK MAĞAZASI

  • Uygulamalar ve Oyunlar

    Var

  • Filmler (VoD)

    Var

  • Premium

    Var

  • TV Programı (Sonradan izleme)

    Var

SMARTTV_CANLI MENÜ

  • Kanallar

    Var

  • Tavsiye

    Var

SMARTTV_SES TANIMA

  • Doğal dil

    Var

SMARTTV_SIHIRLI UZAKTAN KUMANDA

  • 3 Mod

    Var

SMARTTV_MOBIL UYGULAMA

  • LG TV Plus Uygulaması

    Var

SMARTTV_MEDYA PAYLAŞIMI

  • "Bluetooth kablosu kulaklık

    Var

  • Google Dial

    Var

  • Ağ Dosya Tarayıcı (DLNA)

    Var (DLNA yok)

SMARTTV_EKRAN PAYLAŞIMI

  • Miracast

    Var

  • WiDi

    Var

SMARTTV_WEB TARAYICI

  • Web Tarayıcı

    Var

SMARTTV_HBB HIZMETI

  • HbbTV (v2.0)

    Var

SMARTTV_YERLEŞIK WI-FI/WI-FI HAZIR

  • Mobil TV Açık

    Var

  • Simplink (HDMI CEC)

    Var

  • Yerleşik Wi-Fi/Wi-Fi Hazır

    Yerleşik Wi-Fi

  • WiFi Direct

    Var

TV_ÖZELLIKLER

  • ARC-PC

    ARC-Video ile aynı

  • ARC-Video

    16:9 - DTV, ATV, AV Bileşeni, HDM/Just Scan – DTV Bileşeni, HDMI (720p↑) /Set By Program - DTV, ATV, AV Bileşeni, HDMI /4:3 - DTV, ATV, AV Bileşeni, HDMI /Zoom - DTV, ATV, AV Bileşeni, HDMI/Cinema Zoom - DTV, ATV, AV Bileşeni, HDMI

  • Sesli Açıklama (Görme Engeli)

    Var

  • Sesli Kılavuz

    Var

  • Otomatik/Manuel Saat

    Var

  • Otomatik Kapatma/Otomatik Zaman Ayarı

    Var

  • EPG

    Var

  • Zaman Açma/Kapatma

    Var

  • Resim Modu

    Canlı/Standart/Eko/Sinema/Spor/Oyun/Eksper (Aydınlık Oda)/Eksper (Karanlık Oda)

  • Tak ve Çalıştır

    DDC2B

  • Uzaktan Kumanda

    Var

  • Zaman Ayarlı Kapatma

    Var

  • Teletext

    Var

  • USB Klonlama

    Var

TUNER

  • Analog

    PAL/SECAM B/G, D/K, I

  • Dijital

    DVB-T/T2, DVB-C

  • Diğer

    DVB-S/S2

  • Bluetooth

    Var

  • LAN

    Var

  • Diğer

    Mevcut Değil

  • Wi-Fi

    Var

ÇÖZÜNÜRLÜK

  • Bileşen (Video)

    480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

  • Kompozit (Video)

    480i/576i

  • D-Sub (PC)

    Mevcut Değil

  • HDMI (PC)

    1360 x 768 (Yerel)

  • HDMI (Video)

    480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

  • Scart (Video)

    Mevcut Değil

KONTROL TUŞU

  • Tuş Konumu

    Alt (merkez)

  • Tuş Sayısı (Güç Tuşu Dahil)

    1 Tuş

  • Tuş Tipi

    Dokunmatik 1 anahtar

  • LED Rengi (Açık mod)

    Kapalı

  • LED Rengi (Güç tasarrufu modu)

    Mevcut Değil

  • LED Rengi (Bekleme)

    Kırmızı

OSD

  • Ülke

    5 Ülke

  • Dil Sayısı

    63

GENEL İŞLEV(TV MNT)

  • HDCP

    Var

  • Tak ve Çalıştır

    DDC2B

  • Uzaktan Kumanda

    Var

KUTU GÖRÜNTÜSÜ

  • Kutu Yazdırma Tipi

    Flexo

  • Tutma Yeri

    Yok (elle tutulur)

  • Ambalaj Malzemesi

    EPS

  • İstifleme Tipi

    Yüz üstü

  • Ayak Ambalaj Tipi

    Çıkarılabilir Altlık

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları