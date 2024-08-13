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LG Full HD TV Monitör MA73 Serisi

Teknik Özellikler

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LG Full HD TV Monitör MA73 Serisi

27MA73D

LG Full HD TV Monitör MA73 Serisi

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    27"

  • Panel Tipi

    IPS

  • Görüntü Oranı

    16:9

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Parlaklık

    250 nit

  • Kontrast Oranı (Dinamik)

    Mega Contrast

  • Yanıt Süresi (GTG)

    5 ms

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • Kompozit

    Var

  • Komponent

    Var

  • D-Sub

    Var

  • HDMI

    2 Adet

  • USB

    Var

SES

  • Hoparlör

    2 x 5W

ENERJI

  • Voltaj, Hz.

    100V ~ 240V, 50/60Hz

  • Enerji Sınıfı (ErP Class)

    A

  • Ortalama Güç Tüketimi (IEC62087 ed.2)

    32.0W

  • Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi

    0.40W

  • Parlaklık Oranı (Luminance) (%)

    73

  • Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)

    0.0

  • Kurşun İçeriği (Presence of Lead)

    Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.

ÖZELLIKLER

  • USB Quick View

    Var (Müzik / Resim / DivX)

  • PIP

    Var

  • MHL

    Var

  • SUPER Enerji Tasarrufu

    Var

  • Tasarım

    Cinema Screen Panel ve Black Circle Ayaklık

  • Wall Mount (Duvara Montaj)

    Var

  • Uzaktan Kumanda

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları