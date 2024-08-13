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LG TV Monitör MT45 Serisi

Teknik Özellikler

İncelemeler

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LG TV Monitör MT45 Serisi

29MT45D

LG TV Monitör MT45 Serisi

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    28.5" CMI

  • Panel Tipi

    VA

  • Görüntü Oranı

    16:9

  • Çözünürlük

    1366x768

  • Parlaklık

    250 nit

  • Kontrast Oranı (Dinamik)

    5M : 1

  • Tepkime Süresi (GTG)

    9.5 ms

  • Pixel Aralığı

    0.462(H) x 0.462(V)

  • Renk Skalası

    0.72

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    16.7 M

  • Görüş Açısı

    178° / 178° (CR≥10)

  • Yüzey İşlemesi

    non Glare

  • H-Tarama Frekansı

    30 ~ 83kHz (Analog / Digital)

  • V-Tarama Frekansı

    56 ~ 75Hz (Analog/Digital)

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • Kompozit

    Var

  • DVB

    DVB-T

  • PAL/SECAM

    Var

  • Komponent

    Var

  • D-Sub

    Var

  • HDMI

    1 Adet

  • RCA

    Var

  • PC Ses Girişi

    Var

  • PAL Multi

    Var

ÖZELLIKLER

  • Görüntü Modları

    Parlak / Standart / Doğal / Sinema / Spor / Oyun / Uzman 1 / Uzman 2

  • ARC

    16:9, 4:3

  • ARC Video

    16:9 - DTV, ATV, AV, Component, RGB, HDMI Just Scan – DTV, Component, HDMI (720p↑) Original - DTV, ATV, AV, HDMI Full Wide - DTV 4:3 - DTV, ATV, AV, Component, RGB, HDMI 14:9 - DTV, ATV, AV, Component, HDMI Zoom - DTV, ATV, AV, Component, HDMI Cinema Zoom - DTV, ATV, AV, Component, HDMI

  • Intelligent Auto (Otomatik Çözünürlük)

    Var

  • SUPER Enerji Tasarrufu

    Var

  • Tilt (Angle)

    -5(±3) ~ 20(±3) degree

  • Diğer

    HDCP / Plug & Play (DDC2B) / EPG, Teletext / Key Lock

  • Otomatik / Manuel Saat

    Var

  • On / Off Time

    Var

  • Sleep Timer

    Var

  • Otomatik Kapanma / Uyuma

    Var

SES

  • Hoparlör

    2 x 5W

  • Virtual Surround

    Var

  • Otomatik Ses

    Var

ENERJI

  • Voltaj, Hz.

    100V ~ 240V, 50/60Hz

  • Ortalama Güç Tüketimi (IEC62087 ed.2)

    40.0W

  • Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi

    1W

BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)

  • Set (Ayaklı)

    668.6 x 223.5 x 472.4

  • Set (Ayaksız)

    668.6 x 65.8 x 410.5

  • Duvara Montaj (VESA)

    100 x 100

AKSESUARLAR

  • Güç Kablosu

    Var

  • Uzaktan Kumanda

    Var

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayaklı)

    5.3 kg

  • Set (Ayaksız)

    5.9 kg

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları