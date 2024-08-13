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UltraFine Ergo Monitor 32 İnç FreeSync USB Type -C HDR10 4K Hareket Ettirilebilir Ekran 32UN88A-W
UltraFine Ergo Monitor 32 İnç FreeSync USB Type -C HDR10 4K Hareket Ettirilebilir Ekran 32UN88A-W
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
31.5
-
Çözünürlük
3840x2160
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
0.672916666666667
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %95 (CIE1976)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
350
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
60
-
Tepki Süresi
5ms (Daha Hızlı GtG)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğme/Yükseklik/Döndürme/Döndürme/Uzatma/Geri Çekme
Tüm Özellikler
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
714,3 x 641,1 x 406,8
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
714,3 x 420,1 x 45,7
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
821x507x247
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
10.3
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
6.5
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
14.6
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
HDR Etkisi
EVET
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Donanım Kalibrasyonu
Donanım Kalibrasyonu Hazır
-
Titreşimsiz Güvenli
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
Süper Çözünürlük+
EVET
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
BILGI
-
Ürün adı
UHD
-
Yıl
2020
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET(2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1 adet)
-
DP Sürümü
1.4
-
USB-C
EVET(1 adet)
-
USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)
60 Hz'de 3840 x 2160
-
USB-C (Veri İletimi)
EVET
-
USB-C (Güç Dağıtımı)
60W
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET(2ea/ver3.0)
-
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Yalnızca Ses)
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç(Adaptör)
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
55W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
160W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5 W
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
STANDART
-
RoHS
EVET
AKSESUAR
-
HDMI
EVET
-
USB-C
EVET
-
Diğerleri (Aksesuar)
DC Uzatma kablosu 1,2 m Siyah, Tutuculu, Grommet, LG Kapak Sayfası
EKRAN
-
Boyut [İnç]
31.5
-
Boyut [cm]
80
-
Çözünürlük
3840x2160
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
0.672916666666667
-
Piksel Aralığı [mm]
0,18159 x 0,18159
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
280
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
350
-
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 %90 (CIE1976)
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %95 (CIE1976)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
-
Kontrast Oranı (Min.)
29.1673611111111
-
Kontrast Oranı (Tip.)
41.6673611111111
-
Tepki Süresi
5ms (Daha Hızlı GtG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
60
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
YAZILIM UYGULAMASI
-
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
EVET
-
Çift Denetleyici
EVET
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
SES
-
Konuşmacı
5G x 2
-
Maksimum Ses
EVET
MEKANIK
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğme/Yükseklik/Döndürme/Döndürme/Uzatma/Geri Çekme
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100x100
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