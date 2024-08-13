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Uydu Alıcılı HD LED TV Smart TV 23,6 inç HDMI USB 24TL510S-PZ

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Uydu Alıcılı HD LED TV Smart TV 23,6 inç HDMI USB 24TL510S-PZ

24TL510S-PZ

Uydu Alıcılı HD LED TV Smart TV 23,6 inç HDMI USB 24TL510S-PZ

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Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLIKLER

  • Ekran Boyutu

    23.6"

  • Görüntü Oranı

    16:09

  • Panel

    Wide Viewing Angle

  • Piksel Sıklığı

    0.38175 x 0.38175

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    16,7M

  • Çözünürlük

    1366 X 768

  • Parlaklık

    200cd/m²

  • Kontrast Oranı

    1000:1 (Tipik)

  • Tepkime Süresi

    14ms

  • İzleme Açısı

    178/178 (CR≥10)

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • HDMI

    Evet (HDMI1.4 2EA)

  • CI Slot

    Evet

  • USB

    USB (USB2.0 1EA)

  • Uydu

    Evet (DVB-T2/C/S2)

GÜÇ

  • Tip

    Adaptör

  • Giriş

    100~240, 50/60Hz

  • Güç tüketimi (tipik)

    26W

HOPARLÖR

  • Ses

    5WX2

ÖZELIKLER

  • External Memory

    Evet

  • TV Guide

    Evet

  • Live menu(Recommand)

    Evet

  • Series recording

    Evet

  • LG TV Plus App

    Evet

  • Network File Brower(DLNA)

    Evet

  • Google Dial

    Evet

  • Miracast, WiDi

    Evet

  • Web Browser

    Evet

  • Wi-Fi B/in / Wi-Fi Ready

    Evet

  • HDCP

    Evet

  • Remote Control

    Evet

  • EPG

    Evet

  • Audio Guidance

    Evet

  • Teletext

    Evet

  • Audio Description (Visual Impaired)

    Evet

  • Music

    Evet

  • Photo & Video

    Evet

  • Time Machine Ready

    Evet

  • Screen Share (Wi-Fi Mirroring)

    Evet

  • Motion Eye Care

    Evet

  • Triple XD engine

    Evet

  • Virtual surround

    Evet

  • AVL (Auto Volume)

    Evet

  • Equalizer

    Evet

  • Auto / Manual Clock

    Evet

  • On / Off Time

    Evet

  • Sleep Timer

    Evet

  • Auto Off / Auto Sleep

    Evet

BOYUTLAR(GXYXD,MM)

  • Set (Ayak ile)

    563.1 x 148.6 x 393.8

  • Set (Ayak hariç)

    563.1 x 58 x 340.9

  • Kutu Boyutu

    700 x 142 x 402

  • Duvar Askı Aparatı boyutu (mm)

    75 x 75

AĞIRLIK

  • Set (Ayak ile)

    3.6kg

  • Set (Ayak hariç)

    3.25kg

  • Kutu

    4.8kg

AKSESUAR

  • Güç Kablosu

    Evet

  • Uzaktan Kumanda

    Evet

Müşteri Yorumları